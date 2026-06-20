阪神梅田本店にエーデルワイスの新スイーツブランド「フラネル」 粉と砂糖にこだわる

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阪神梅田本店（大阪市北区）地下1階洋菓子売場に6月11日、新スイーツブランド「flaneru（フラネル）粉と砂糖と」がオープンした。



老舗洋菓子店「エーデルワイス」が手がける「flaneru（フラネル）粉と砂糖と」が全国初出店。菓子作りに欠かせない粉と砂糖にこだわったブランドで、「フランス産小麦」と「石臼挽き小麦」の2種類の小麦と、「沖縄県産きび糖」を掛け合わせた「フラネルビスケット」などを販売する。



販売商品は、「フラネルビスケット」（6個入り＝810円、8個入り＝1,080円、16個入り＝2,160円）、フランス産の赤砂糖「カソナード」とチョコレートをサンドした「フラネルビスケットサンド」（3個入り＝864円、6個入り＝1,620円）、「ふわふふケイクケイク〈きび糖と北海道産小麦〉」（702円）など。ギフト商品やケーキ、焼き菓子も用意する。