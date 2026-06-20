この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「DIY EveryDay・DIYチャンネル」が、「DIYオススメ工具３選!!めっちゃ便利な道具でプロ級にDIY」と題した動画を公開した。動画では、出演者のタスクが、カフェのウッドデッキ改修工事の現場で実際に活躍している便利な工具を厳選して紹介している。



タスクは、DIYにおける作品の完成度の高め方として、便利な道具を使って綺麗に仕上げることを重視。その視点から、まず「ログコンパス」をピックアップした。床板を貫通して生えている大きな木の形状を正確にトレースするためのアイテムで、幹の表面に沿ってコンパスの針を滑らせるだけで、板側にぴったりと沿う曲線を描き出し、ジグソーで隙間なく美しく切り抜く様子が収められている。



続いて紹介されたのは「丸鋸ガイド定規」。丸鋸を定規に沿わせてスライドさせるだけで正確に直角の切断ができるだけでなく、好みの角度に固定して切り揃える機能も備えている。さらに、3つ目のアイテムとしてコメリの「ウーバマン 18Vインパクト」が登場。分厚い木材に太いネジを打ち込む実演では、「めっちゃパワーあるわ」と驚きの声を上げ、プロ用機器と同等のスピードとパワーを備えながらも低価格に抑えられているコストパフォーマンスの良さを絶賛した。



動画の終盤では、これらの工具を駆使して作られたウッドデッキが完成に近づく様子も公開されている。初心者でもプロ並みの仕上がりを目指すなら、まずは作業の効率と精度を格段に上げてくれる専用工具を取り入れるのが正解と言えるだろう。