元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が19日に放送されたテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（後6・50）に出演。番組スタッフに“クレーム”を入れる場面があった。

番組の人気企画「工場クイズ」で、第1問を石原良純、第2問を高橋ちさ子が正解してご褒美グルメを獲得。進行役を務めるサバンナの高橋茂雄が「もう1問あります」と一茂が獲得するチャンスがあることが伝えられた。

ご褒美グルメ獲得を期待された一茂は「俺、この間びっくりしたんだよね」と切り出し「たまたま、（羽鳥慎一）モーニングショーで、俺はいつも新聞を持っていく。デスクの上に。で、金曜日だから『ザワつく！』やる日じゃん。ラテ欄を見た。番組の。そうしたらさ“一茂珍しく正解”って書いてあった。どういうこと?」とラテ欄の表記に納得がいかなかったという。

スタジオが爆笑に包まれる中、一茂は「珍しく…?本当に…ほとんど確かに合ってるけど…書くなよ」とクレームを入れた。これに対し、良純は「でも、ラテ欄に載るぐらい衝撃的な出来事だったんだよ。ラテ欄はその時の目玉商品を書くんだから」と、栄誉あることだとなだめた。

しかし、一茂は「いや…良純さん…それもちょっとグサッとくる。俺が当たることが衝撃的って…どういうこと?」と腑に落ちなかった。良純は「心待ちにしてる一茂ファンがいるわけですから！今日は絶対見なきゃって」とフォローした。