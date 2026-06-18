政府の人工知能（ＡＩ）政策の指針となる「ＡＩ基本計画」の初の改定案が判明した。

ＡＩによるサイバー攻撃への備えを抜本的に強化するため、政府系機関による最新モデルの性能評価や、外国政府との連携強化を新たに明記した。７月の閣議決定を目指す。

基本計画は、ＡＩの技術革新とリスク対応を両立させるため、昨年１２月に初めて策定された。急速に進む能力向上を踏まえ、半年余りでの改定となる。

改定案では、「ＡＩ性能が高度化することで、ＡＩを悪用したサイバー攻撃の危険性が高まる」現状に警鐘を鳴らした。今年４月に米アンソロピックが発表した最新モデル「クロード・ミュトス」が、システムの脆弱（ぜいじゃく）性を見抜く能力の高さで世界に衝撃を与えたことが背景にある。

対応策としては、２０２４年に設立した政府系機関「ＡＩセーフティ・インスティテュート」が、サイバーセキュリティーに関するＡＩの性能評価に取り組む。国内外の最新モデルにアクセスできるよう、開発事業者や外国政府機関との連携も強化する。ＩＴ製品メーカーにはプログラム修正などの対応を急ぐよう求める。

利活用の面では、人間の細かな指示を必要としない「自律行動型ＡＩ」が世界各国で急速に普及していると指摘し、早期の実用化が「国力に直結する」と強調した。一方で、思考力や判断力が「ＡＩ依存により退化しないための教育環境の整備」の重要性も新たに盛り込んだ。