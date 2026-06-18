意外と知らない？長期間放置でエンジンが掛からないチェーンソーを自力で修理する6つの点検手順

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

DIYチャンネル「DIY Every Day」が「長期間放置したチェーンソー修理します!もちろん直りますよ、修理手順や道具も紹介」を公開した。長期保管によってエンジンが掛からなくなったチェーンソーの故障箇所を特定する診断手順と、修理に役立つ道具の使い方を紹介している。



動画では、タスク氏がエンジン不動のチェーンソーを診断するための「6つのポイント」を解説している。まず、ブレーキやソーチェンの動きを確認する「外観」のチェックから始まり、古い燃料の劣化具合やフィルターを確認する「燃料タンク」、空気の吸い込みを見る「エアフィルター」、スターターを引いた際の「圧縮」の有無を順番に確認していく。



さらに、火花が飛んでいるかを確認する「イグニッションコイル・プラグ」の点検では、プラグテスターという便利道具を使用して視覚的に火花の強さを確認する手順を紹介した。プラグの先端を直接見るのが難しい場合でも、このテスターを使えば容易に火花の有無を判断できるという。最後にマフラーからの「排気」が正常かを確認し、これら6つの項目を潰していくことで、不具合箇所を確実に絞り込めると説明している。



一通りの点検を終えた後、実際に新しい燃料を入れて試運転を行う。しかし、スターターを引いてもエンジンは掛からず、タスク氏はキャブレターにスポイトで直接燃料を数滴垂らして再度スターターを引いた。すると一瞬だけエンジンが作動したため、「現状ではキャブレターの調子が悪い」と断定。キャブレターを取り外して分解したところ、内部のダイヤフラムが硬化して張り付いていることが判明し、燃料がシリンダーに送られていない原因を特定した。



動画の終盤では、修理に必要なパーツを取り寄せるための展開図を、海外サイトなどで検索する手法も紹介されている。部品番号をもとにオンラインで適合パーツを探すコツも解説しており、順序立てて診断を行うことで、一見難しそうなチェーンソーの修理も原因が明確になり、自力での解決への道筋が見えてくるはずだ。