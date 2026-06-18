《フォロワーさまが20000人を超えました！》

6月17日、静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが自身のXを更新。緑の山々をバックにVサインを送る写真とともに、フォロワー数増加を報告した。

「佐々木アナは東京都出身で、2003年3月21日生まれの23歳です。母親が日本人、父親がフランスとノルウェーのハーフだそうです。2025年に早稲田大学を卒業して同局に入社しました。

おもな担当番組は『とびっきり！しずおか』の土曜版と日曜版です。ほかの番組でもロケ取材などで活躍しています。

入社2年目ですが、将来の活躍が期待されている逸材です」（芸能記者）

Xだけでなく、Instagramのフォロワーも2万6千人を超えている（6月18日現在）。投稿写真がフォロワーの獲得に役立ったようである。

「佐々木アナはニット系のノースリーブトップスがお好きなようで、SNSに投稿されたプライベートショットでは、ほとんどがそういったコーデのファッションです。

しかしニットは素材の性質上、体に密着してしまいます。そのため、意図せずボディラインがくっきりと出てしまうことがあるのですが、佐々木アナの場合は、特にバストが強調されてしまうようで、フォロワーからは静岡名産のメロンを楽しむ姿が投稿されたときは《デカメロン》、ニットの上にエプロンを着た写真には《ピッタピタ》、黒のワンピースを着た写真には《パツパツ》といったワードの感想がリプライされていました」（前出・芸能記者）

今回の投稿では淡いブルーのノースリーブの“ピタピタ”トップス姿ショットを披露した佐々木沙羅アナだが、リプライ欄にはXのフォロワーが2万人を超えたことに、

《おめでとうございます》

《いつも楽しみに見ています》

など応援の投稿も多くあった一方、一部のユーザーからは

《いや、あんたもう狙ってんだろ》

などの意見も投稿され、賛否を呼んでいる。

このところ、元NHKアナで今はラジオ沖縄で活躍する竹中知華アナや、今年で入社3年めになるTBS系列の地方局『テレビユー山形』の佐藤真優アナなど、女性アナがSNSで話題になることが多い。

「確かにプロポーションや容姿で注目され、フォロワー数が増える部分もあるでしょう。ただ、みなさん、アナウンサーとしての実力が評価された方々です。地方局は放送エリアも限られるため、注目を集めるためのツールとしてSNSは欠かせないといえます」（民放プロデューサー）。

佐々木アナの今後の飛躍に注目が集まりそうだ。