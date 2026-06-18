お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの上田晋也（56）が、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜 2時間SP」（水曜午後9時）に出演。モラルがないファンの行動に憤った。

この日は「初夏の愚痴祭りSP」と題して放送された。お笑いコンビ、スパイクの松浦志穂が「SNSで言うと、BeReal．っていうやつが。あれは場所を考えてくれませんかっていうことがあって」と不満を漏らした。

「BeReal．」は1日1回ランダムな時間に届く通知に合わせて2分以内に写真を撮り、友人にシェアするというもの。松浦は自身が野球観戦に出かけた時のことを振り返り「球場の席って基本的に前後左右が狭いんですよ。だから前の人がBeReal．始めちゃうと、私も写っちゃうんです」と困惑した。

上田もこの話にうなずき「この間WBCで野球見に行った時に、男の人が『上田さん写真撮らせてもらっていいですか』『いいよ』って。『今のBeReal．だったんで』って」と撮影後にBeReal．だったと知らされたという。「あいつモラルなかったわ〜」と話し、「そんな勝手なやついるんだと思ったけどね」とあきれていた。