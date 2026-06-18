TXT¤¬¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡×¤òÁ´ÎÏ¥«¥Ðー¡ª¥´ー¥ë¥É¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Î¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö·Êµ¤¤¤¤¤¤ï¤¡～¡×¡Ö¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë£÷¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡ÚÆ°²è¡Û①TXT¡¢ËÜµ¤¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×Â¾ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②TXTÊ¡²¬2days¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¤¬¡¢¾¾Ê¿·ò¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡×¤ò¥«¥ÐーÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TXT¤ÎÁ´ÎÏ¥«¥Ðー¤Ç¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢6·î16¡¦17Æü¤Ë¡Ø2026 TXT MOA CON IN JAPAN¡ÙÊ¡²¬¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡×¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¤ÎËÀÉÕ¤¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¥µ¥ó¥Ð¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ÏÓ¤ò¾å¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äºÇ¸å¤Î·è¤á¥Ýー¥º¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¡¢TOMORROW X TOGETHER¤é¤·¤¤°ì»åÍð¤ì¤Ì¥¥ì¥¥ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤½¤¦¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡×¡ÖÂç¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡×¡Ö¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö·Êµ¤¤¤¤¤¤ï¤¡～ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖMOA¤Î³Ý¤±À¼¤âºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥ì¤¬¤è¤¹¤®£÷¡×¡ÖËÜµ¤¤ò´¶¤¸¤ë£÷¡×¡Ö¤ªÍ·µº²ñ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¢£TXT¡¢¥âーÌ¼¡£¡ÖÎø°¦¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó21¡×¤âÈäÏª¡ª
¤Ê¤ª¡¢Ê¡²¬¸ø±é1ÆüÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¡ÖÎø°¦¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó21¡×¤òÈäÏª¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£