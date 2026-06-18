２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが、１６日放送の日本テレビ系「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？賞金１０００万円ＳＰ」（午後７時）に出演した。

人気沸騰中のダンスボーカルユニット「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで、学習院大ＯＢの曽野舜太とペアを組んで出場した。曽野は小学生の時は「オール５」だったいう高学歴アイドル。一方、高橋さんは東大合格者トップクラスで「偏差値７６」の渋谷教育学園幕張高を卒業。「偏差値７０」の慶大に進み、７か国語ペラペラと紹介された。

司会の俳優・佐藤隆太から「エリートですよね」と話をふられた高橋さんは「とんでもないです」と照れ笑い。競技との両立で勉強する時間を聞かれると「１日の中でスケート５時間、勉強５時間ぐらいでやってたので」と放課後のスケジュールを説明。「私にとってフィギュアスケートは体に染みこんでしまってるので、あとは反復練習。その間に暗記ものを覚えたりとか、両方はかどる」と文武両道ぶりを明かした。

クイズでは見事に全問正確し、賞金の１０００万円を獲得。一夜明けた１７日はインスタグラムで「『クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？』曽野舜太さん（Ｍ！ＬＫ）とペアを組ませていただき、全問正解することができました とっても嬉しいです これからもたくさん努力を重ねていきたいと思います！！！有難うございました！」と改めて報告。

ネット上では「凄（すご）すぎる」「思わずテレビの前で叫んじゃいました」「クイズ王ですね！」「アスリートであり才色兼備」「天は２物も３物も与えますね！」「頭のいいアスリートなんて無敵」と驚きの声が上がっている。