◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は17日（日本時間18日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで練習を再開した。14日のオランダ戦で負傷したMF久保建英（25＝Rソシエダード）は、グラウンドに姿を見せなかった。

久保はオランダ戦から一夜明けた15日、病院で精密検査を受けた。日本サッカー協会（JFA）の関係者は、久保について「MRIの検査をして左膝の負傷が認められました」と説明。この日はトレーナーとホテルに残っており、早期復帰に向けて治療とリハビリを続けていくと明かした。チームから離脱することはないというが、20日（日本時間21日）の1次リーグ第2戦・チュニジア戦への出場は極めて難しい状況となった。

日本はオランダに2度のリードを許しながらも2ー2のドローに持ち込み貴重な勝ち点1を獲得した。その一方で、後半には久保が相手選手との接触で左膝を負傷して途中交代。スタジアムから引き上げる際には、車椅子に乗っている姿が見られ、状態が懸念されていた。

また、17日の練習では、FW上田綺世も全体には加わらず、別メニューで調整。JFAの関係者によると、疲労を考慮したという。