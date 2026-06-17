6月15日、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグの日本対オランダ戦がおこなわれ、日本はオランダに2度のリードを許しながらも2対2の引き分けに持ち込み、日本中をわかせた。この激闘を観戦していた美人モデルの動向が注目を集めている。

発端となったのは、モデルのNikiこと丹羽仁希が試合のあった15日に投稿したInstagramのストーリーズ。Nikiは《いい試合でした》とつづり、サムライブルーのユニホームを着た短い動画を投稿。ユニホームをまくり、お腹が見える “へそ出し” ショットを披露していた。

「Nikiさんは、2016年の恋愛リアリティショー『TERRACE HOUSE ALOHA STATE』（フジテレビ系）に出演し、“テラハ史上ナンバーワン美女” と注目を集めました。

一方、プライベートでは、2024年にロサンゼルス・ドジャースの山本由伸さんと熱愛を取りざたされました。しかし、今回はサッカー観戦を報告したため、野球からサッカーに “乗り換えた” として、この写真がSNSで拡散されたのです」（スポーツ紙記者）

山本とNikiの関係が注目されたのは、2024年11月のTikTokの動画が原因だ。

「ロサンゼルス在住のフォトグラファーを名乗る投稿者が、山本さんがサングラスをかけた女性と一緒にロサンゼルスのビバリーヒルズを歩いているところに遭遇。

山本さんに声をかけたあと、投稿者が一緒にいた女性に名前を聞くと、『ニッキー！』と笑顔で答えたため、お相手がNikiさんだとして、“デート動画” が話題になったのです。

ただ、2025年12月の『NEWSポストセブン』で、2人はすでに破局していることが伝えられました」（芸能記者）

プロ野球選手との熱愛から一転、現地でサッカー観戦する様子を報告したNikiだったが、Xでは

《切り替え早くて非常に良いですね》

《すごい肉食やな》

など、行動力に驚く声が見受けられる。これまでの彼女の交友関係が起因しているようだ。

「Nikiさんは、2018年の『NEWSポストセブン』で、山下智久さんと交際していると報じられました。記事によれば、2人は1週間ほどハワイで過ごしたとされています。

2020年には、『週刊文春』で山田孝之さん、新田真剣佑さんと旅行したと伝えられました。2人とは恋愛関係ではなかったようですが、たびたび華やかな男性との交友関係が話題にあがるため、SNSで “肉食ぶり” が認知されたのです。

これまで、Nikiさんはサッカー好きであることを公言したことはなかったため、今回のW杯観戦も同行するお相手がいたのではないかと考える人もいたようです」（前出・芸能記者）

恋多き美人モデルに “ゴール” を決める男性は現れるか。