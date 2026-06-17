池田エライザ、超高級ジュエリーと白ワンピで際立つ美ボディ！30代で磨きがかかる美貌に「えぐかわいい」ファン大絶賛

6月13日と15日、女優の池田エライザが連続して自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

「池田さんは、イタリアのジュエリーブランド『ダミアーニ』のイベントで、イタリアのコモ湖を訪れていたようです。2日間に分けて、イベントのオフショットを公開し、同地にある歴史的邸宅『ヴィラ・プリニアーナ』で開かれたジュエリーコレクションにゲストとして招待された際の写真を複数枚アップしています。

ジュエリーブランドのイベントらしく、豪奢なアイテムを身に着けた池田さん。同ブランドのアイテムは、どれも数十万円はくだらない超高級なものばかりですが、ハイブランドにも負けない池田さんの美貌が如実に表れた写真となりました」（芸能記者）

投稿では、ボディラインが露わになった白いワンピース姿でジュエリーを着用。それ以外にも、デコルテを全開にしたラフなプライベートショットなども公開している。この投稿のコメント欄には、

《ちょっとまって、、えぐかわいい、、、》

《やっぱエライザしか勝たん》

などの声が飛び交った。2026年も地上波ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）と配信ドラマ『九条の大罪』にメインキャスト役で出演している。女優業でも順調な池田だが、彼女の活動の場はモデル、女優業だけでない。

「2018年にはMCを担当していた『The Covers』（NHK BS）で歌声を披露、2021年には“ELAIZA”名義で本格的に音楽活動をスタートさせ、アルバムを発表しており、ライブツアーもおこなっています。また、2020年公開映画『夏、至るころ』では映画監督デビューを果たすなど、マルチに活躍しています。2026年の4月に30歳を迎えた彼女ですが、ここにきてより一層多岐にわたるチャレンジをしている様子です」（同前）

才色兼備の無双モードは30代も続きそうだ。