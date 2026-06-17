デヴィッド・リーチ監督最新作『銀行強盗：完全マニュアル』劇場公開中止
9月4日に日米同時公開を予定していた映画『銀行強盗：完全マニュアル』の劇場公開が中止となった。配給のソニー・ピクチャーズが17日、発表した。
【画像】海外版ポスター
本作は、『ブレット・トレイン』『デッドプール2』などで知られるデヴィッド・リーチ監督の最新作。6月3日に日米同時公開が発表されたばかりで、特報映像と海外版ポスターも解禁されていた。
物語は、銀行強盗の様子を生中継する覆面インフルエンサーグループを描くアクション・エンターテインメント。再生回数9億回を誇る彼らは、15もの銀行から強奪に成功し、ネット上で大きな注目を集める存在。盗んだ金で妊婦を助け、苦学生の学費を援助し、恵まれない子どもたちにプレゼントを贈るなど、“現代のロビン・フッド”のような一面も持つ。
一方で、彼らを追うFBIのベテラン捜査官と、前科持ちの凄腕ハッカーによる凸凹コンビが、チャンネルの真の目的に迫っていく。
主演はニコラス・ホルト。覆面インフルエンサーグループのリーダーを演じる。共演にはアンナ・サワイ、ゾーイ・クラヴィッツ、ジョン・C・ライリー、クリスチャン・スレーター、ピート・デヴィッドソンらが名を連ねていた。
【画像】海外版ポスター
本作は、『ブレット・トレイン』『デッドプール2』などで知られるデヴィッド・リーチ監督の最新作。6月3日に日米同時公開が発表されたばかりで、特報映像と海外版ポスターも解禁されていた。
物語は、銀行強盗の様子を生中継する覆面インフルエンサーグループを描くアクション・エンターテインメント。再生回数9億回を誇る彼らは、15もの銀行から強奪に成功し、ネット上で大きな注目を集める存在。盗んだ金で妊婦を助け、苦学生の学費を援助し、恵まれない子どもたちにプレゼントを贈るなど、“現代のロビン・フッド”のような一面も持つ。
一方で、彼らを追うFBIのベテラン捜査官と、前科持ちの凄腕ハッカーによる凸凹コンビが、チャンネルの真の目的に迫っていく。
主演はニコラス・ホルト。覆面インフルエンサーグループのリーダーを演じる。共演にはアンナ・サワイ、ゾーイ・クラヴィッツ、ジョン・C・ライリー、クリスチャン・スレーター、ピート・デヴィッドソンらが名を連ねていた。