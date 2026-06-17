放送作家の野々村友紀子氏（51）が16日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。初めて怒られた人について語った。

「この世界に入って1番最初に注意とかされたのジュニアさんです。ジュニアさんがしてくれたんです私に」と切りだした野々村氏。MCの「千原兄弟」千原ジュニアについて言及した。

「『わちゃちゃテレビ』ってあったじゃないですか？19歳、若い頃。アレが初めてのテレビ」だったと回顧。「今だったら編集点とかなんとなくわかるけど、その時本当に素人みたいな感じで、トークとかもわからなくて」と振り返った。

「そしたら後で呼んでくださって」とジュニアから収録後に呼び出しがあったといい「今まで女漫才師だったんで誰も言ってくれなくて」と話すも「ジュニアさんだけは“せいじがせっかく仕切り直してんから、あそこでもう一回言わないと変になるやろ”って言ってくださって」と助言を受けたと明かした。

「凄い感動した。今は下の子に言いにくかったり、その当時も女の子に言いにくかったと思うのに」と感謝。「ちゃんと言ってくれる先輩」だったと懐かしんだ。