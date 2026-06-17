この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「長期で見れば日経平均100万円もあり得る」驚きの複利計算…今からでも遅くない株式投資の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」が「日経平均3千円バク上げで7万円まで残りわずか！日経は今から買えるか？長期で考えてみた。」と題した動画を公開した。動画では、日経平均株価が急騰する背景や、長期的な株式投資の圧倒的なメリットについて解説している。



動画の冒頭で、日経平均が3300円ほど爆上げし、7万円目前に迫る勢いを見せていることに言及。その要因として、アメリカとイランの停戦に向けた動きや、それに伴う原油価格の下落を挙げた。「コストダウンしたけどインフレのまま。株的には一番おいしいとこや」と述べ、企業利益の増加が株価上昇を牽引していると分析し、日経平均全体で見てもPER（株価収益率）は上がっていないと指摘した。



さらに、AI業界の技術的変化が市場に与える影響にも触れた。クラウド型のAIから、個人の端末で処理を行うローカルAIへの移行が進むことで、「PCのメモリ需要が増える」と予測。これに付随して、各家庭での自家発電機などの需要も伸びる可能性を示唆し、テクノロジーの進化が新たな経済波及効果を生むと解説した。



動画の後半では、長期的視点での株式投資の重要性について、複利計算を用いて熱弁。「名目値で毎年10%ずつ値上がりすれば、50年で117倍になる」と具体的な数字を示し、将来的に日経平均が80万円や100万円に達することも「あり得る」と断言した。



長期的な成長を確信する一方で、「日経平均はよくも悪くもハイリスク・ハイリターンだと思ったほうがいい」と投資のリアルな側面にも言及。「大局感を持ちながら、目の前の短期も一喜一憂した方が楽しい」と語り、長期的な視点を持ちつつも、日々の相場の変化を楽しむスタンスを提案して動画を締めくくった。