6月16日、中村玉緒さんの通夜がおこなわれ、多くの著名人が参列した。そのなかに、EXILEのATSUSHIのものまねを売りにする“お騒がせ芸人”が姿を見せ、SNSで物議を醸している。

中村さんは9日、肺炎のため亡くなり、多くの人が悲しみに暮れた。通夜は都内でしめやかに営まれたのだが……。

「明石家さんまさん、和田アキ子さん、松平健さん、プロ野球ソフトバンクホークスの王貞治会長など、約400人が参列しましたが、ものまね芸人のRYOさんも来ていました。RYOさんは、EXILEのATSUSHIさんのものまねを得意とし、バラエティ番組に出演したこともあります。中村さんの通夜にも、金髪でサングラスをかけた“ATSUSHIコスプレ”で来ていました」（スポーツ紙記者）

RYOは16日のXで《生前中村玉緒さんとお会いさせて頂き頑張って下さい！とお話させて頂きお会いしたままの僕で中村玉緒さんにお会いしに行きました》と、サングラス姿で参列した理由をつづっている。ただ、Xでは、

《何がしたいの？》

《懲りてねぇな》

など、厳しい声が聞かれていた。RYOが“コスプレ”で通夜に現れたのは、初めてではない。

「2025年9月、歌手の橋幸夫さんの通夜に参列し、ATSUSHIさん本人だと見間違えた報道陣に囲まれ、混乱を招きました。その際、RYOさんは橋さんと会ったことはあるものの、親交はないことを明かしていました。橋さんと顔見知り程度だったにもかかわらず、サングラス姿で来たことにSNSで疑問を抱く声があがったのです。また、RYOさんは会場の前で記念写真を撮ったり、動画を回す様子を自身のSNSにアップしていたため、マナー違反ではないかという意見も出ていました」（芸能記者）

橋さんに続いて、中村さんの通夜にも、おなじみのスタイルで現れたRYO。ただ、その行動に厳しい目が注がれているようだ。

「中村さんの通夜には、長年『さんまのSUPERからくりTV』（TBS系）で交流があったさんまさんや、中村さんの夫で俳優の故・勝新太郎さんの元付き人だった松平さんなど、故人と親交の深いタレントが多く参列しました。RYOさんは、中村さんに声をかけた程度だったようですが、そうした関係性でのサングラス姿が疑問視されています。

また、RYOさんのXでは、彼が橋さんの通夜に訪れた際のことを報じた1年近く前のメディアの記事を多数リポストしています。こうした言動からも、今回の通夜に足を運んだ目的が疑われ、お騒がせ体質が咎められているようです」（同前）

ATSUSHIは、2009年に歌唱を披露した天皇陛下御即位二十年をお祝いする国民祭典をはじめ、フォーマルなイベントでほとんどサングラスをかけないことで知られている。ものまね芸人として、そうしたマナーも“完コピ”してほしいところだが……。