この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「THE PROCESS ザ・プロセス」が、「神社を支える最上級しめ縄の製造工程！鳥居に取り付ける瞬間まで」と題した動画を公開した。動画では、折橋商店のスタッフの方々による、巨大なしめ縄の製造から長谷玉神社の鳥居への取り付けに至るまでの緻密なプロセスが収められている。

製造工程は、機械を使って細い繊維を撚り合わせ、ロープ状にしていく作業から始まる。続いて、職人たちが息を合わせ、「よいしょ」という掛け声とともに太いロープをさらに撚り上げ、巨大なしめ縄の形へと成形していく。途中、巨大な槽の中でお湯に浸し、熱を加えて形をしっかりと固定するダイナミックな工程も確認できる。

さらに映像では、しめ縄から垂れ下がる「房」の部分の製造にも密着。長さを丁寧に切り揃え、お湯に浸してブラシで形を整えるなど、細部にまでこだわった手作業が続く。完成したしめ縄はトラックに積み込まれ、長谷玉神社へと運び込まれた。スタッフ一同で神前に手を合わせ、柏手を打った後、足場を組んで鳥居へ慎重に取り付けが行われた。

普段何気なく目にしている神社のしめ縄だが、その裏には職人たちの熟練の技と真摯な姿勢が詰まっている。日本の伝統技術を支える「最上級のしめ縄」の裏側を知ることができる、知的好奇心を満たす映像となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

機械で繊維を撚り合わせてロープ状にする工程
02:13

職人たちが息を合わせて太いしめ縄を成形
04:35

巨大な槽でお湯に浸してしめ縄の形を固定
06:59

細部までこだわる装飾の「房」の製造と仕上げ
09:30

長谷玉神社の鳥居への巨大なしめ縄の取り付け作業

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