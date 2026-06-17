この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥（高須クリニック）氏が自身のYouTubeチャンネルで「【1ドル170円に突入か？】日銀が政策金利1％へ利上げ+国債買い入れ減額停止へ」を公開した。動画では、今後の為替の行方や日銀の金融政策、そして円安を進行させる日本経済の構造的な問題について独自の視点で語っている。



高須氏は、一部の専門家が「1ドル170円がスタンダードになる」と予想していることに触れ、自身も「170円ぐらいまで行ってしまう可能性はある」と言及した。その上で、日銀の金融政策決定会合に向けたリーク記事を挙げ、利上げや国債の買い入れ減額が市場に与える影響を解説。「おそらく1ドル150円ぐらいがちょうどいい」と、政府が目指す適正な為替水準について持論を展開した。



過度な円安に対しては為替介入の可能性もあるが、今回は牽制にとどまり「実弾の投入、またやるっていうのは僕は無いと思います」と予想する。また、インフレ対策として企業の設備投資による供給能力の向上が必要だと指摘。その一方で、長期金利の上昇は企業の設備投資や住宅ローンなどに影響し経済にマイナスとなるため、日銀は難しい舵取りを迫られていると語った。



さらに、円安の根本的な原因として貿易赤字、特に海外IT企業への支払いが膨らむ「デジタル赤字」を問題視。「Googleの検索にしてもYouTubeにしても、あとMeta、Instagram、Facebookにしても（中略）日本国民みんながこういうコンテンツを使うわけなので、どんどんデジタル赤字っていうのは膨らんでいく」と、構造的な弱点を指摘した。



最後に高須氏は、日本の供給能力を高め、原発再稼働などによるエネルギー自給率の向上が不可欠だと提言。今後の見通しとして「株は上がるだろうなと。通貨の供給量増えてインフレになって円安で、世界から見ると日本株割安なんで買われて」と述べ、インフレと円安を背景に日本株の上昇が続くとの予測で動画を締めくくった。