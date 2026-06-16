朝井リョウ「ゆとり三部作」が累計55万部突破！　数々の爆笑名作を収録

朝井リョウのエッセイシリーズ「ゆとり三部作」と称される『時をかけるゆとり』『風と共にゆとりぬ』『そして誰もゆとらなくなった』の単行本、文庫、電子書籍の累計発行部数が、あわせて55万部を突破した。

【写真】朝井リョウの直筆コメント「どれだけ考えても……」

第一作『時をかけるゆとり』は、朝井にとって初のエッセイ集。2012年6月に単行本『学生時代にやらなくてもいい20のこと』として発売され、2014年12月に改題して文庫化された。1989年からの国内外情勢と朝井の人生を重ねる年表にはじまり、大学時代から就職活動、社会人生活までを綴った23編が収録されている。

第二作『風と共にゆとりぬ』は、2017年6月に単行本発売、2020年5月に文庫化。雑誌、新聞連載のエッセイに加え、痔瘻手術体験を綴った「肛門記」が書き下ろされた。後日談「肛門記～Eternal～」は文庫オリジナルとして収録されている。なお「肛門記」は、2025年9月に実施された感想募集キャンペーンで読者のお気に入りエピソードを募ったところ、1位を獲得した。

第三作『そして誰もゆとらなくなった』は2022年8月に単行本発売、2025年7月に文庫化。読者人気2位の「ホールケーキの乱」と3位の「空回り戦記～サイン会編～」を収録する。文庫ではさらに2本の書き下ろしエピソードが追加されており、三部作のうち最大ボリュームとなっている。

2025年9月には、アイドルグループ「カラフルスクリーム」に所属するかれんが、文庫『そして誰もゆとらなくなった』の著者紹介欄についてSNSに投稿したことで話題となり、シリーズに改めて注目が集まった。55万部突破を記念して、かれんバージョンの「ゆとり三部作」デジタルPOPも作成されている。

朝井リョウは1989年、岐阜県生まれ。2009年、『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞しデビュー。『何者』で直木賞、『世界地図の下書き』で坪田譲治文学賞、『正欲』で柴田錬三郎賞を受賞している。『イン・ザ・メガチャーチ』では2026年本屋大賞を受賞した。その他の著作に『スター』『武道館』『生殖記』などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）