ゼッテリアは、「夏バーガーフェア」として、「ニンニク牛カルビバーガー」など期間限定メニュー4品を、2026年6月17日〜7月中旬までの予定で発売する。

「ニンニク牛カルビバーガー」など用意

"牛カルビ"の濃厚な味わいと、"日向夏"のさわやかな酸味という、対照的なおいしさを味わえるバーガーが登場。

「ニンニク牛カルビバーガー」は、ビーフ100％パティに、甘辛な特製ソースで味付けした牛カルビ肉、ホクホクの揚げニンニク、シャキシャキ食感のニンニクの芽などをサンド。牛カルビの力強い味わいとニンニクの風味が食欲をそそる一品となっている。

価格は620円（以下全て税込）。

「日向夏タルタルチキンバーガー」は、醤油ベースのタレに漬け込み、店内で衣付けして揚げたビッグチキンに、日向夏の果汁を使用した特製ソースを絡めた。タルタルソースや日向夏のピールのシロップ漬けなどと合わせ、さっぱりとした味わいに仕上がっている。

価格は590円。

このほか、食べごたえのある牛カルビがメインの「牛カルビバーガー」（590円）、ぷりぷりでサクサクな食感のえびパティに特製日向夏ソースなどを合わせた「日向夏タルタルえびバーガー」（同）も同時発売する。