サーティワンにて発売されている、好きなアイスクリームがホイップクリームやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身するハッピーフレンズから「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」が登場。

オリジナルのシールスリーブも付いた、食べたあとも楽しく遊べるアイスクリームが「アンパンマン」と「ばいきんまん」の2種類ラインナップされます☆

サーティワン「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」

価格：各560円(税込) ※好きなキッズサイズのアイスクリームを1コ選べます

発売日：2026年6月23日（火)※無くなり次第終了

販売店舗：全国のサーティワン店舗

サーティワンから、キッズサイズのアイスクリームの上に「アンパンマン」「ばいきんまん」の顔を大きくデザインしたチョコレートをトッピングした「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」が登場。

ホイップクリームにカラフルなカラースプレーを散りばめて、思わず笑顔になるようなかわいさのサンデーに仕上げられています。

さらにオリジナルのシールスリーブ付きで、青空と虹を背景に、ポッピングシャワーなどサーティワンアイスクリームの人気のアイスクリームを持った「アンパンマン」たちが大集合！

にぎやかでワクワクするデザインで、食べ終わった後も楽しく遊べます☆

販売中：ハッピーフレンズ うさぎ／パンダ／きょうりゅう

価格：各450円(税込) ※好きなキッズサイズのアイスクリームを1コ選べます

かわいいどうぶつの「ハッピーフレンズ」も販売中。

「うさぎ」「パンダ」「きょうりゅう」から、どのおともだちにするか迷うのも楽しいラインナップになっています☆

『それいけ！アンパンマン』のなかまたちと楽しいひとときが過ごせるアイスクリーム。

サーティワンにて2026年6月23日より数量限定で販売される「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」の紹介でした☆

美味しい、楽しい冒険の旅へ！サーティワン「ドラゴンクエスト」キャンペーン 美味しい、楽しい冒険の旅へ！サーティワン「ドラゴンクエスト」キャンペーン 続きを見る

ウッディやバズたちのチョコプレート付き！サーティワン ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー パレット８」 ウッディやバズたちのチョコプレート付き！サーティワン ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー パレット８」 続きを見る

※価格は店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です。（税抜価格は異なります）

※一部店舗では価格が異なります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 食べたあとも楽しく遊べるシールスリーブ付き！サーティワン「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」 appeared first on Dtimes.