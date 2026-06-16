株で爆損の水谷隼、最近買った銘柄にネットざわつく「桁が…スゲー」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が15日、自身のXを更新。日経平均株価が7万円台を突破しそうな中で、先日取引した株の画像（スクリーンショット）を投稿すると、ネット上で注目を集めている。
【画像】桁違いの資金力！水谷隼が買って損切りした株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「先週買った日に大暴落して損切りしたから当然持ってない」と画像を公開。画像ではキオクシアや古河電工、ソフトバンクグループの株を購入していたことがわかる。
株価が急騰している銘柄で爆益かと思いきや、すでに損切りして保有していないことを伝えると、これにネット上では「全部上げてるのに…。お金持ちなのに我慢が足りないのでは？」「資金力お化けなんだからもう少し信念持って投資したらメチャクチャ稼げそうなのに。もったいない」「水谷さん個人投資家のお手本のような動きしてくれて本当に好き」「桁が…スゲー」などと反応している。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】桁違いの資金力！水谷隼が買って損切りした株
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「先週買った日に大暴落して損切りしたから当然持ってない」と画像を公開。画像ではキオクシアや古河電工、ソフトバンクグループの株を購入していたことがわかる。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。