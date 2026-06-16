50歳・まちゃまちゃ、独自の結婚観を告白「楽しそうじゃない」「『親になって分かった』って言う人、すごく嫌」
現在の生活は「これを不幸だって言ったらマジでバチ当たる」
お笑い芸人・まちゃまちゃ（50）が、13日配信の『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演。50歳を迎えた現在の結婚願望や、周囲の既婚者たちを見て感じているという独自の人生観を赤裸々に明かした。
【写真】現在の生活を満面の笑みで語るまちゃまちゃ
現在50歳を迎え、独身を貫くまちゃまちゃは、自身の結婚願望については「とっくのとうに失われました」ときっぱり。「『お前が何言ってんだ』って言われると思うんですけど、いろんなケースを見ていたら楽しそうじゃないなと思って」と持論を展開し、「『親になって分かった親への思い』みたいなことを言ってる方、すごく嫌です。親にならなくてもめちゃくちゃ分かるんで」「そういうのを見ているとなおさら『結婚って何？』って思いますね」と独自の結婚・家族観を語った。
現在は、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃ。自身の現在の生活について、「自分のための楽しいことしかしてないので、これを多分、世は幸せと言うんだろうな。これを不幸だって言ったらマジでバチ当たる」「幸せでしかない」と清々しい笑顔で語った。
お笑い芸人・まちゃまちゃ（50）が、13日配信の『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演。50歳を迎えた現在の結婚願望や、周囲の既婚者たちを見て感じているという独自の人生観を赤裸々に明かした。
【写真】現在の生活を満面の笑みで語るまちゃまちゃ
現在50歳を迎え、独身を貫くまちゃまちゃは、自身の結婚願望については「とっくのとうに失われました」ときっぱり。「『お前が何言ってんだ』って言われると思うんですけど、いろんなケースを見ていたら楽しそうじゃないなと思って」と持論を展開し、「『親になって分かった親への思い』みたいなことを言ってる方、すごく嫌です。親にならなくてもめちゃくちゃ分かるんで」「そういうのを見ているとなおさら『結婚って何？』って思いますね」と独自の結婚・家族観を語った。
現在は、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃ。自身の現在の生活について、「自分のための楽しいことしかしてないので、これを多分、世は幸せと言うんだろうな。これを不幸だって言ったらマジでバチ当たる」「幸せでしかない」と清々しい笑顔で語った。