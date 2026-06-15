MLBが取り上げた日本人選手の交流

シカゴを舞台に展開された日本人選手の微笑ましい交流。MLBも公式SNSで取り上げるなど、全米で注目を集めた。ドジャースの大谷翔平投手と山本由伸投手、ホワイトソックスの村上宗隆内野手、3人による“イジり合戦”は「もっとこういうのが見たい！」と話題を集めている。

ドジャースは12日（日本時間13日）から、敵地でホワイトソックスとの3連戦に臨み、1勝2敗で負け越した。13日（同14日）は、山本が8回2死まで完全投球を披露するなど、3試合とも熱戦が繰り広げられたが、試合以上に注目を集めたのが日本人選手のやりとり。3人が見せるお茶目な一面にファンが虜になった。

MLBは14日（同15日）、公式インスタグラムを更新。「チーム・ジャパンの元チームメートらが今週末シカゴ（で行われた試合で）楽しんでいる」と綴り、グラウンドで起こった“イジり合戦”の一部始終を取り上げ、動画も添えて投稿した。

動画は村上と山本のやりとりを捉えたものと、大谷が村上の髪型をイジるシーンの2つ。アイキャッチに使われた画像には「ムネはいつだってムネだ。旧友とじゃれ合っている」と添えられており、一番年下の村上を“主役”に据えている。

投稿を見たファンは続々と反応。コメント欄には「ショウヘイとヤマモトのホワイトソックス入りが確定した」「ムネの契約が切れた瞬間、ドジャーブルーのユニホームを着るだろう」「私は日本語を喋らないけど、（動画の）1つは身振り手振りだったから理解できた」「食事会を開催できていたらいいね」「球界の文化を変えた3人」など、熱い要望も含めて様々な声が寄せられていた。（Full-Count編集部）