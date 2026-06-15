『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（39）

ウルフドッグス名古屋 山田脩造 後編

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

百沢雄大（角川学園高校）

【アウトサイドヒッター】

大将優（戸美学園高校）、中島猛（和久谷南高校）

【ミドルブロッカー】

青根高伸（伊達工業高校）、昼神幸郎（鴎台高校）

【セッター】

及川徹（青葉城西高校）

【リベロ】

夜久衛輔（音駒高校）

「まずセッターから決めますが、ここは及川で。単純に好きな選手です。宮侑や影山（飛雄）もいいですけど、選手を生かしてくれそうだし、セッターとして醸し出す柔らかい空気がいいなって。

サイドは少し"遊び"を入れました。ひとりが和久南の中島。"こいつが小さな巨人じゃないか"という感じで登場したのも印象的でした。もっとベタな選手もいますけど、彼にチャンスをあげたいと思ったんです。チームが強かったら、もっと輝けそうだなと。

もうひとりは大将。東京都大会で音駒に負けた戸美学園の主将ですね。いつもネチネチ言っている（笑）。こういうしつこいタイプは相手にいたら嫌だし、１点に貪欲。ちゃんとバレーが成立しているし、総合値が高そうだなと思いました。

ミドルは青根と昼神。これも相手にしたら嫌なミドルですね。オフェンスよりも、ディフェンスのブロック重視で決めました。真ん中で立っているだけでも、相手にはプレッシャーになります。守りでしつこく、追い詰めていく感じですね。

そしてオポは、木兎（光太郎）とも迷いましたが、百沢でいきます。及川がポテンシャルを引き出してくれるはずです。リベロは夜久。このポジションは周りをコントロールするのが大事だと思うので」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「稲荷崎の北信介の『ちゃんとやんねん』は、それができたらすごくて、あそこまでは誰もできないけど、だからこその教訓ですね。プレーというか、生き方が今の自分に通じるところがあります。派手じゃなくても、やるべきことを頑張れるか。北が1番のユニフォームをもらって涙するシーンがありますが、一生懸命さが報われる瞬間はやっぱりいいし、刺さる人が多いですよね」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

梟谷学園高校vs狢坂高校

「烏野に絡む試合がピックアップされることが多いと思うんですけど、僕はこの試合で。狢坂の桐生八は"三大エース"という設定ですが、自分も高校時代は"三羽烏"と言われていたので、共感するところがあるというか。桐生の『逃げ出すくらいなら自惚れろ』ってセリフもいいですね！ 桐生が殻を破って木兎と打ち合うシーンが好きです。

烏野の試合では、鴎台戦で武田一鉄先生が日向（翔陽）に言った、『チャンスの最前列に居なさい』というセリフがいい。やっぱり準備が大事だし、チャンスで"後ろ"にいるのはもったいないですから」

【プロフィール】

山田脩造（やまだ・しゅうぞう）

所属：ウルフドッグス名古屋

1992年11月27日生まれ、福岡県出身。193cm・アウトサイドヒッター。姉の影響で小学3年からバレーを始める。中学1年でJOCの福岡県代表に選ばれ、福岡大大濠高校でも２年時に春高バレーに出場するなど活躍。柳田将洋（東京グレートベアーズ）らとともに"平成の三羽烏"と呼ばれた。日本体育大学時代の2013年に日本代表に初選出され、卒業後の2015年に豊田合成トレフェルサ（現ウルフドッグス名古屋）に入団した。