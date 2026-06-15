◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分けた。貴重な勝ち点1を得た一方で、後半途中にMF久保建英（25＝Rソシエダード）が負傷交代。会場を後にする際には、車椅子に乗っていた。

後半26分頃、ボールを持った久保にDFドゥムフリスが激しくチャージ。ドゥムフリスの足が久保の膝に入ったように見え、久保は苦悶の表情を浮かべながらピッチに倒れ込んだ。

久保はピッチ外に出て日本代表スタッフの治療を受けたものの、自らバツ印を作ってプレー続行不可能を表明。後半30分にFW小川航基と交代した。

試合後にDAZNのスペイン版公式SNSが更新された。ピッチから自力で退場する久保を捉えた動画が投稿された。インタビュアーからケガの状況を聞かれた久保は「どうだろう、正直わからない。様子を見てみる」と明かした。

日本協会の関係者によると、久保は病院には行かず、メディカルスタッフのチェックを受けるという。そのため、取材エリアには姿を見せなかった。その後、久保は車椅子に乗り、会場を後にした。