横山由依＆後上翔太、第1子妊娠を発表 芸能界から祝福の声 元AKBグループメンバーら続々
コーラスグループ・純烈の後上翔太（35）と元AKB48の横山由依（33）が15日、自身のSNSで第1子を妊娠したことを発表した。この吉報に芸能界からも祝福の声が寄せられている。
【撮り下ろし2ショット多数】後上翔太＆横山由依が見つめ合い…『新婚さんいらっしゃい！』トークの姿も
2人は文章で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と報告。出産時期は「秋ごろの出産を予定しております」と明かし、今後の仕事について「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」とつづった。
また、「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」と思いを伝え、「どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
横山の投稿にはAKBグループの元メンバーを中心に祝福が。篠田麻里子（40）は「ゆいはん おめでとう 体調に気をつけてね」と祝った。元JKT48の仲川遥香（34）は「おめでとう」、元SKE48の山内鈴蘭（31）は「おめでとう！ゆいちゃん」とそれぞれ祝福した。
お笑いコンビ・コットンのきょん（38）は「ゆいはん！おめでとうございます！！」と反応。演歌歌手の三山ひろし（45）は後上の投稿に「後上さん！おめでとうございます」と祝福した。
横山は1992年12月8日生まれ、京都府出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバーで、第9期生。愛称は“ゆいはん”。2015年12月から19年3月まで、AKB48グループ総監督を務める。21年12月、卒業公演でAKB48を卒業。俳優として、ドラマ『はんなりギロリの頼子さん』（18年）で連続ドラマ初主演を務めた。
後上は1986年10月23日生まれ、東京都出身。歌謡グループ・純烈のメンバーとして、2010年にシングル「涙の銀座線」でメジャーデビューを果たした。18年12月、『第69回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。
2人は2024年12月2日、結婚したことを発表した。
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2人は文章で「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」と報告。出産時期は「秋ごろの出産を予定しております」と明かし、今後の仕事について「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」とつづった。
横山の投稿にはAKBグループの元メンバーを中心に祝福が。篠田麻里子（40）は「ゆいはん おめでとう 体調に気をつけてね」と祝った。元JKT48の仲川遥香（34）は「おめでとう」、元SKE48の山内鈴蘭（31）は「おめでとう！ゆいちゃん」とそれぞれ祝福した。
お笑いコンビ・コットンのきょん（38）は「ゆいはん！おめでとうございます！！」と反応。演歌歌手の三山ひろし（45）は後上の投稿に「後上さん！おめでとうございます」と祝福した。
横山は1992年12月8日生まれ、京都府出身。アイドルグループ・AKB48の元メンバーで、第9期生。愛称は“ゆいはん”。2015年12月から19年3月まで、AKB48グループ総監督を務める。21年12月、卒業公演でAKB48を卒業。俳優として、ドラマ『はんなりギロリの頼子さん』（18年）で連続ドラマ初主演を務めた。
後上は1986年10月23日生まれ、東京都出身。歌謡グループ・純烈のメンバーとして、2010年にシングル「涙の銀座線」でメジャーデビューを果たした。18年12月、『第69回NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした。
2人は2024年12月2日、結婚したことを発表した。