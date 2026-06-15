元TOKIOの松岡昌宏（49）が13日放送されたテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。かつて飲んだ後、自宅まで送り届けたことがある有名アイドルの実名を告白した。

この日の放送ではゲストに元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）をまねき、東京・五反田の居酒屋でレギュラーの博多大吉らと飲みつつさまざまなトークに花を咲かせた。

市井からモー娘卒業の経緯や子供たちの話などを聞いた後、松岡は「でも、その時（昔）の話ができるのが楽しいんですよ。もうちょっとで50（歳）なんですけど。“ああ、こうだったな〜、ああだったな〜”って」としみじみ話した。

それをうけ、市井が「私、卒業したのが10代だったんで、メンバーとともに一緒に年齢を重ねてないんですよ。メンバーと一緒にお酒を交わすっていうことがないから。松岡さんがうらやましい。（元モー娘の保田）圭ちゃんと一緒に飲んだりとかも…」と言うと、松岡は「ああ、ケメ（保田圭）なんかは全然飲みますよ。がんがん飲みますよ」と即答。さらに「あいつ（保田）、初めて飲んだ時、酔っぱらいすぎてちょっと粗相したんで、（保田の）マンションの下まで送って行ったんですよ。で、送って行ったんですけど、“これ、写真撮られたらどうしよう”と思って、側転しておきましたからね。（週刊誌などに）写真撮られた時用に。“保田圭のマンションの下で側転するTOKIO松岡”って出た時のことを（想定して）考えて。ネタになるだろうっていう」と当時のエピソードを明かし、笑いを誘っていた。