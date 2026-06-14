12日（金)、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、7月20日（月・祝）に横浜BUNTAIにて開催される「UNAVERAGE FES.」にアウトサイドヒッターの黒後愛が出演することをクラブ公式SNSで発表した。

このイベントは、プロバスケットボールプレイヤーの富樫勇樹が主宰するイベントで、ゲストには東京グレートベアーズに所属するアウトサイドヒッター柳田将洋の参加も決まっている。

昨年初開催となった「UNAVERAGE FES.」は、トップアスリートやアーティストが集結し、スポーツと音楽のクロスカルチャーイベントとなっている。アスリートと直接関わることができる特別な体験、間近で感じるアーティストのパフォーマンス、このイベントならではの豪華な出演者たちの共演を楽しむことができる。

時間は20日15:00開場、17:00開演、20:00終演予定で、チケットはローチケ先行が2日～14日（日）23:59までとなっている。

ゲストには、アーティストの「SIRUP」や「☆Taku Takahashi」、「hitomi」が出演。また、アスリートには富樫や黒後、柳田の他にプロ車椅子テニスプレーヤーの小田凱人やプロ体操選手の萱和磨、ブレイクダンサーのShigekix、柔道家の出口クリスタ、元バスケットボール女子日本代表の宮崎早織さん、プロカーラー (カーリング)の吉田知那美が出演する。