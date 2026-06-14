岡田将生が主演するドラマ「田鎖ブラザーズ」（TBS系）の第9話が、12日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、2010年4月27日に殺人事件の公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた田鎖兄弟（岡田と染谷将太）が、自分たちの手で犯人を裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続けるクライムサスペンス。

茂木（山中崇）が遺体で発見された…。真（岡田）と稔（染谷）は愕然としつつも、すぐさま辛島家を訪れる。しかし、夫・貞夫（長江英和）と妻・ふみ（仙道敦子）はすでに荷物をまとめて立ち去った後で、その逃亡には、ある人物が関わっているようだ。

唯一の味方だと思っていた茂木の裏切りに絶望する稔。そんな稔に代わり、辛島夫妻を追いつめることを決意する真だったが…。

第9話では、31年前の事件の真相が判明。貞夫がふみの手術費用をねん出するため、茂木を利用して朔太郎（和田正人）たちを殺害したことが明らかとなった。

放送終了後、SNS上には、「泣いてしまった。もっちゃんが一番かわいそう」「自分の心もボロボロなのに、それでも『これ以上、弟を傷つけないでください』と言う真の姿に涙が止まらない」「幼少期の稔が炒飯を食べて、もっちゃんに抱きつく姿にギュッとなった」「もっちゃんは2人を本当の子どものように大事に思っていたのは真実だよね」などの感想が投稿された。

また、「晴ちゃんのお父さんって漁師だったよね、嫌な予感しかしない」「晴子がなぜあの時間に居たのかが疑問。父親が田鎖父のせいで殺されたのなら恨みもある」「晴子がラスボスなのは、ほぼ確定」「晴子まで2人をだましていたとしたら本当に悲し過ぎる」など晴子を疑う声が多く集まった。

さらに、「1番大事なことを忘れていた。トントン女は一体何者?」「晴子は昔、秦野小夜子にトントンされたのかな」「トントン女の件や田鎖夫妻殺害のキーパーソンが、もっちゃんの母・カルということはないだろうか」といった声も寄せられた。