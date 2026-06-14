TV-55W95B

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　「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　VIERA

TV-55W95B（パナソニック）

2位　REGZA

43M550R（TVS REGZA）

3位　REGZA

50M550R（TVS REGZA）

4位　AQUOS 4K

4T-C43HN2（シャープ）

5位　REGZA

55Z875R（TVS REGZA）

6位　AQUOS 4K

4T-C50HN2（シャープ）

7位　VIERA

TV-65W95B（パナソニック）

8位　AQUOS 4K

4T-C55HV1（シャープ）

9位　REGZA

43Z670R（TVS REGZA）

10位　VIERA

TV-55Z90B（パナソニック）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。