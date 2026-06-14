タイガー魔法瓶は、5.5合炊きの土鍋炊飯器「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT-A100」を2026年6月21日に発売する。

炊きたてのおいしさを長くキープ

土鍋炊飯器20周年を記念した、同社炊飯器の最上位モデルが登場。三重県四日市市の伝統工芸品"萬古焼"の職人たちと進化を重ね、理想の熱対流を実現するため"土鍋の形状"と"加熱制御"を刷新したという。

「旨み対流形状」の土鍋を新開発し、多方向にかくはんする熱対流を発生させ、釜全体に熱を伝えることで、炊きムラを抑えて均整の取れたごはんを炊き上げる。

センサーの接触箇所を薄型化した「センサースポット」を設け、伝統工芸品ゆえの微細な個体差まで直接温度センサーへ伝達。米の芯まで均一に熱を伝え、土鍋釜ならではの弾力と甘みを引き出す。

「とろ火IH制御」を新搭載。"弱火で連続的に加熱し、甘みを最大限に引き出す"料亭の技を科学的に再現した。また同制御は保温機能も進化させ、新搭載した「匠おひつ保温」で、ベタつきや黄ばみを抑え、炊きたてのおいしさを長時間キープできる。

視認性と操作性を高めた「スムーズタッチディスプレイ」を採用。大画面のIPSディスプレーにより、スムーズで直感的な操作が可能だ。

79銘柄、6地域の産地炊きによる85種類の炊き分けが可能なほか、茶碗1膳や炊き込みごはんにも対応する「一合料亭炊き」、おにぎり専用の炊飯プログラム「おにぎりメニュー」、分づき米専用「分づきメニュー」などの各メニューも搭載する。

カラーは墨黒（すみくろ）、月白（げっぱく）の2色。

価格はオープン。