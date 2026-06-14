コレクションのポリシーは「昭和平等」｡お菓子の袋から､レアなレコード､高価な切手まで､あの時代を彩ったものなら､なんでも平等に集めてきたコレクター社長が､10万点を超える所蔵品から誌上公開！

写写丸（以下、写） 高価そうな切手シートです。

大崎 コレクター道の原点に立ち返るという意味で、今回は1960年代の切手ブームで、最高の人気を誇ったアイテムをご紹介したいと思います。

写 どちらも「週間記念」と書いてありますね。

大崎 上の「見返り美人」は1948年に「切手趣味週間」の第2弾として発売された記念切手です。当時の販売価格は1シート25円。裏面の「のり」もきれいな状態です。

写 大きなサイズでシミひとつありませんね。下の切手は？

大崎 下の「月に雁」は、「見返り美人」の翌年に発行されました。発売当時は1シート40円でしたが、切手ブーム全盛期には15万円の値がつき、贋作も数多く出まわりました。

写 どうしてそれほどの高値になったのでしょうか。

大崎 まず、発行枚数がどちらも200万枚以下と非常に少なかったのです。そして発行当時は切手収集がまだブームになっておらず、かなりの枚数が使用されたため、未使用品はさらに少ないのです。

写 図柄の美しさも影響していそうですね

大崎 どちらも浮世絵の傑作ですからね。芸術性の高い逸品です。

おおさききよし

1961年生まれ 株式会社ブティックオーサキ代表取締役社長｡『大崎潔のアイドルストーリー』（NACK5）など多数のラジオパーソナリティを務める

写真･梅基展央