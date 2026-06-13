女優の泉ピン子（78）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。出演オファーを断ったNHKの番組を明かした。

パーソナリティーのサンドウィッチマンとはドラマでも共演した経験がある泉。その中で、「何かさ、NHKの風呂入れてくれって番組…」と切り出した番組。伊達が「風呂入れてくれって番組じゃないですよ。『（サンドの）お風呂いただきます』」と訂正すると、泉は「（MCが）サンドウィッチマンで“やってくれ”ってNHKから来たから、“NHKだから嫌だよ”って言った」と実はオファーを断わっていたことを明かした。

「あんたたちは嫌いじゃないんだけど、NHKはあんまり好きじゃないから」とぶっちゃけ。「私、NHKでこれ以上の数字を取れないくらい取った。金なんかくんないのよ、世界の発信で、金払わないんだから」とまくし立てた。

さらに、NHK紅白歌合戦にも言及。本来は歌手として出場したかったというが、それはかなわず。「紅白は『朝ドラ』の主役やってるし、いろいろ来るんですよ、審査員とか応援団とか。最後に出たのは『マッサン』の時に、エリーって嫁が“お母さん出てほしい”って言うから、『麦の唄』っていうのが売れたじゃない。それで、“じゃあ”って言って出て。でも“悪いけど、8時までに終わって私帰りますから”って言ったら、中島みゆきさん、一番最後で。知らないわよ。だって、結婚しててさ、それまでに熱海帰らなきゃ、年越しそばもあるし」と話した。

そのうえで「司会も断ったの私だけだってね」と告白。「そしたらさ、“断った人いないですよ”って、“いるじゃない私がっつったの。唯一じゃないですか？唯一ですよ。“私がやったら美空が都どころじゃなくなるから、やめたほうがいい”って。私、そういう歌の詞は覚えられないの。セリフは覚えられるんだけど」と笑った。