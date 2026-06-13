【アニメ大先生】蕾に推しのくしゃみを添えて〜令和の最新推し活『霧尾ファンクラブ』
人生に迷ったとき、元気がほしいとき、あるいは自分の限界に直面して立ち止まりそうになるとき――そのような瞬間にそっと寄り添い、再び前を向く力をくれる存在がアニメである。アニメには人生のヒントや生きる力が詰まっている。コラム『アニメ大先生』は、「人生で大切なことはすべてアニメが教えてくれる」をテーマに、アニメを通じて得られる学びや気づきを綴る連載である。
連載第28回は、八木美佐子アナ（出演23回目）が、女子高生二人の熱狂的な推し活を描いた令和の最新コメディ『霧尾ファンクラブ』をピックアップ。推しのくしゃみ一つで世界が輝き出す暴走すれすれの楽しさから、「推す側の解釈」が持つ豊かさを浮き彫りにする。自身の推しへの熱い想いやアイドルの卒業発表を重ね合わせながら、誰かを「好きだ」と言い続けることは、実は自分の内面を語ること。世界に理解されずとも、胸に秘めた「自分だけのファンクラブ」を愛し抜くすべての人へ贈る、魂のエール。
★蕾に推しのくしゃみを添えて〜令和の最新推し活『霧尾ファンクラブ』
【関連画像】ピースして！ とファンサービスを求める八木アナウンサー
私には、理想とする「推し活」の姿があります。通っている美容室で見かける、とても上品なご婦人。宝塚歌劇がお好きだというその方は、公演前に必ず髪を整えてから劇場へ向かうのだそうです。己を最高の自分に仕上げてから、推しに会いに行く。なんて素敵な行為なのだろうと、胸を打たれました。
最近では、イベント前にヘアメイク専門店に立ち寄る文化も広がっています。私も次に大一番の推し活をするときは、絶対にヘアメイクデビューをしたい。私の人生の「やりたいことリスト」のひとつです。
私の推しは、幼少期からの憧れであるジャッキー・チェン。以前、来日舞台挨拶でうちわを掲げたところ、なんと本人から人生初のファンサ、指ハートをいただいたことがあります。あれには参りました。
そしてもう一人、長年応援している女性アイドルがいます。しかしその推しが今年、グループからの卒業を発表。お知らせを見た瞬間、思わず息が詰まりました。「推しは推せる時に推せ」。この言葉の重みを、今ほど痛感したことはありません。たとえチケットが落選しても、ライブビューイングであっても、私は最高の自分でその卒業を見届ける所存です。
そんなことを考えていた時に出会ったのが、『霧尾ファンクラブ』です。さて、前置きが長くなりましたが、皆さんは推しのくしゃみまで推せますか？
『霧尾ファンクラブ』は、女子高生の三好藍美と染谷波が、同級生の霧尾くんをひたすら推し続ける青春コメディです。彼女たちは推しの一挙手一投足に意味を見出し、小さな出来事を大事件のように受け止め、妄想が止まらなくなります。
例えば、部活のランニング中に霧尾くんがくしゃみをします。その鼻水が飛んだ先にあった花の蕾が、後日、咲いていた。気温、日照、水分、理由はいくらでもあるはずですが、藍美と波の二人にかかれば、「霧尾くんのくしゃみによって花が咲いた」という奇跡になります。二人は、その花を聖なる痕跡のように愛でるのです。
アニメの中で描かれる「好き」のかたちも、時代とともに少しずつ変わってきました。『げんしけん』が描いたのは、同じ趣味を持つ人たちが集まる居場所の楽しさです。『推しが武道館いってくれたら死ぬ』では、推しの幸せを願うことが、自分の生き方まで変えていく熱量として描かれています。
『霧尾ファンクラブ』では、霧尾くんが何を考えているかではなく、「藍美と波が霧尾くんをどう見ているか」によって物語が進んでいきます。作中で霧尾くんの目元が描かれないことも、彼女たちの解釈によって物語が成立していることの象徴の一つかもしれません。本人の意思とは関係なく、推す側の解釈だけで対象がどんどん特別な存在になっていく。その暴走すれすれの楽しさこそが、『霧尾ファンクラブ』の魅力です。
汗、涙、涎、肝臓、小腸、言葉にしないでおきたい領域まで。二人はロマンチックとは程遠いものすら、推しの一部として全肯定していきます。
推しが訪れた場所や何気ない一言が、自分にとって特別な意味を持ち始める。客観的に見れば世界は何も変わっていません。それでも、昨日までただの蕾だったものが、自分の主観によって急に物語を帯びて咲き始める。それはなんと豊かなことでしょうか。
その楽しさを誰かと共有できることもまた、推し活のかけがえのない喜びです。少なくとも私は同担大歓迎です。
後半に進むにつれて、物語は単なる推し活コメディから少しずつ表情を変えていきます。霧尾くんを見つめていたはずの視線が、やがて藍美と波自身の関係性、つまり「自分たち」へと向かっていくのです。
推しを語ることは、実は自分の内面を語ることでもあります。誰かを「好きだ」と言い続けるうちに、自分が何に救われ、何に寂しさを感じているのかが、少しずつ透けて見えてくる。推し活の奥にあるものは、形を変えた「自分の居場所探し」なのかもしれません。二人は、自分たちの中に何を見つけるのでしょうか。
推しのくしゃみまで推せるか。きっとジャッキー・チェンが目の前でくしゃみをしたら、私は手を差し出して「謝謝！（ありがとうございます！ 助かります！ これで明日も生きていけます！）」と言ってしまうでしょう。
私たちは誰もが、世界に理解されなくても構わない「自分だけのファンクラブ」を胸に秘めて生きているのではないでしょうか。推し活は、世界そのものを変えるものではないのかもしれません。けれど、自分だけの視点で世界を少しだけ輝かせてくれる。
『霧尾ファンクラブ』は、自分の中にある「好き」という感情を愛し抜く勇気をくれる作品です。
連載第28回は、八木美佐子アナ（出演23回目）が、女子高生二人の熱狂的な推し活を描いた令和の最新コメディ『霧尾ファンクラブ』をピックアップ。推しのくしゃみ一つで世界が輝き出す暴走すれすれの楽しさから、「推す側の解釈」が持つ豊かさを浮き彫りにする。自身の推しへの熱い想いやアイドルの卒業発表を重ね合わせながら、誰かを「好きだ」と言い続けることは、実は自分の内面を語ること。世界に理解されずとも、胸に秘めた「自分だけのファンクラブ」を愛し抜くすべての人へ贈る、魂のエール。
【関連画像】ピースして！ とファンサービスを求める八木アナウンサー
私には、理想とする「推し活」の姿があります。通っている美容室で見かける、とても上品なご婦人。宝塚歌劇がお好きだというその方は、公演前に必ず髪を整えてから劇場へ向かうのだそうです。己を最高の自分に仕上げてから、推しに会いに行く。なんて素敵な行為なのだろうと、胸を打たれました。
最近では、イベント前にヘアメイク専門店に立ち寄る文化も広がっています。私も次に大一番の推し活をするときは、絶対にヘアメイクデビューをしたい。私の人生の「やりたいことリスト」のひとつです。
私の推しは、幼少期からの憧れであるジャッキー・チェン。以前、来日舞台挨拶でうちわを掲げたところ、なんと本人から人生初のファンサ、指ハートをいただいたことがあります。あれには参りました。
そしてもう一人、長年応援している女性アイドルがいます。しかしその推しが今年、グループからの卒業を発表。お知らせを見た瞬間、思わず息が詰まりました。「推しは推せる時に推せ」。この言葉の重みを、今ほど痛感したことはありません。たとえチケットが落選しても、ライブビューイングであっても、私は最高の自分でその卒業を見届ける所存です。
そんなことを考えていた時に出会ったのが、『霧尾ファンクラブ』です。さて、前置きが長くなりましたが、皆さんは推しのくしゃみまで推せますか？
『霧尾ファンクラブ』は、女子高生の三好藍美と染谷波が、同級生の霧尾くんをひたすら推し続ける青春コメディです。彼女たちは推しの一挙手一投足に意味を見出し、小さな出来事を大事件のように受け止め、妄想が止まらなくなります。
例えば、部活のランニング中に霧尾くんがくしゃみをします。その鼻水が飛んだ先にあった花の蕾が、後日、咲いていた。気温、日照、水分、理由はいくらでもあるはずですが、藍美と波の二人にかかれば、「霧尾くんのくしゃみによって花が咲いた」という奇跡になります。二人は、その花を聖なる痕跡のように愛でるのです。
アニメの中で描かれる「好き」のかたちも、時代とともに少しずつ変わってきました。『げんしけん』が描いたのは、同じ趣味を持つ人たちが集まる居場所の楽しさです。『推しが武道館いってくれたら死ぬ』では、推しの幸せを願うことが、自分の生き方まで変えていく熱量として描かれています。
『霧尾ファンクラブ』では、霧尾くんが何を考えているかではなく、「藍美と波が霧尾くんをどう見ているか」によって物語が進んでいきます。作中で霧尾くんの目元が描かれないことも、彼女たちの解釈によって物語が成立していることの象徴の一つかもしれません。本人の意思とは関係なく、推す側の解釈だけで対象がどんどん特別な存在になっていく。その暴走すれすれの楽しさこそが、『霧尾ファンクラブ』の魅力です。
汗、涙、涎、肝臓、小腸、言葉にしないでおきたい領域まで。二人はロマンチックとは程遠いものすら、推しの一部として全肯定していきます。
推しが訪れた場所や何気ない一言が、自分にとって特別な意味を持ち始める。客観的に見れば世界は何も変わっていません。それでも、昨日までただの蕾だったものが、自分の主観によって急に物語を帯びて咲き始める。それはなんと豊かなことでしょうか。
その楽しさを誰かと共有できることもまた、推し活のかけがえのない喜びです。少なくとも私は同担大歓迎です。
後半に進むにつれて、物語は単なる推し活コメディから少しずつ表情を変えていきます。霧尾くんを見つめていたはずの視線が、やがて藍美と波自身の関係性、つまり「自分たち」へと向かっていくのです。
推しを語ることは、実は自分の内面を語ることでもあります。誰かを「好きだ」と言い続けるうちに、自分が何に救われ、何に寂しさを感じているのかが、少しずつ透けて見えてくる。推し活の奥にあるものは、形を変えた「自分の居場所探し」なのかもしれません。二人は、自分たちの中に何を見つけるのでしょうか。
推しのくしゃみまで推せるか。きっとジャッキー・チェンが目の前でくしゃみをしたら、私は手を差し出して「謝謝！（ありがとうございます！ 助かります！ これで明日も生きていけます！）」と言ってしまうでしょう。
私たちは誰もが、世界に理解されなくても構わない「自分だけのファンクラブ」を胸に秘めて生きているのではないでしょうか。推し活は、世界そのものを変えるものではないのかもしれません。けれど、自分だけの視点で世界を少しだけ輝かせてくれる。
『霧尾ファンクラブ』は、自分の中にある「好き」という感情を愛し抜く勇気をくれる作品です。
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