〈「ずっと胃の調子が悪くて、病院に行ったら…」ジャイアント白田が振り返る、フードバトル全盛期のシビアな裏側《引退から19年》〉から続く

その男が表舞台に現れたのは、2001年の春だった。

【デ、デカすぎる…】串カツしろたやの名物メニュー「ジャイアント串」を写真で見る

テレビ東京系列で放送された『TVチャンピオン 全国大食い選手権 〜恐るべし! 九州縦断ニューフェイス決戦〜』で、初めてフードバトルに参戦。すると快進撃を見せて準優勝に輝いた。



ジャイアント白田さん ©︎鼠入昌史

さらに半年後、『TVチャンピオン 全国大食い選手権 〜スーパースター頂上決戦〜』で優勝を果たすと、『フードバトルクラブ the 2nd』（TBS系列）でも優勝。フードバトル界隈のニューヒーローに駆け上がっていった。

この男の名は、白田信幸。身長195cmという大柄な体格から、「ジャイアント白田」の名で親しまれている。その後もいくつかのタイトルを獲得し、小林尊とともにフードバトルの一時代を築いた。（全2回の2回目／最初から読む）

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引退後は“食べられない大食いキャラ”に

2007年、『元祖!大食い王決定戦 爆食頂上決戦〜バリ島編』（テレビ東京系列）での優勝を最後にフードファイターを引退。現在では、串カツ専門店「串カツしろたや」の経営のほか、『水曜日のダウンタウン』（TBS系列）などのバラエティ番組にたびたび出演。“食べられない大食いキャラ”が人気を博している。

「つい先日も、テレビ東京で食べる仕事をしてきました。まあ、あまり食べられるわけではないんですが」

こう言って笑う白田。ただ、最初は“食べられないキャラ”でテレビに出てイジられることに、いささかの抵抗があったという。

初めて『水曜日のダウンタウン』に出演したのは、2015年2月に放送された「ジャイアント白田と篠原信一 そっくりだから何かと互角説」。大食いと柔道で交互に戦って勝負を付けるという企画だった。

「まあ、そんなに食べなかったんですよ（笑）。でも、それがかえって企画として面白かったみたいで、よく呼んで貰うようになりました。

もちろん自分なりに一生懸命頑張りますけど、トレーニングもしていないので昔のようには食べられないですからね。それでも良いなら、ということでテレビにも出させてもらっています」

子どもの頃から、人よりは多く食べる子だった

といっても、もちろん本質的には“大食い”であることには変わりない。そもそも子どもの頃から、人よりは多く食べる子だったとか。

「フードバトルに出てどうなるかとかはわからなかったですが、よく食べていましたね。お寿司だったら小学校の頃から20皿を超えていたし、中学生では30皿。お金がかかるから親からは嫌がられていました（笑）。

お腹いっぱいになることはありましたけど、でも限界ギリギリまで食べたという感覚は、一度もなかったですね」

お腹いっぱいと限界ギリギリがどう違うのか。凡人の胃袋しか持ち合わせていない筆者には、ちょっとわからない。少なくとも、小学生が回転寿司を20皿も食べたら、人によっては戻してしまうこともあるだろう。

ジャイアント白田が子どもの頃から並外れた胃袋の持ち主だったことは、間違いないようだ。

「飲食店のチャレンジメニューってあるじゃないですか。たくさん食べたら賞金を貰える、みたいなヤツ。テレビに出るようになるちょっと前に、50皿食べたら1万円というお寿司のチャレンジメニューに挑戦してクリアしたんです。

それがすべてのはじまりでした。フードバトルにも出てみよう、って」

初めてのフードバトル大会で準優勝

フードバトル系のテレビ番組はよく見ており、予選ならクリアできそうだと思っていた。ただ、黎明期のフードバトルは同じ日に何回も戦う“連戦スタイル”が一般的。それではちょっとキツいのではないか、とも考えていたという。ところが。

「最初に出場したテレ東の大会で、準優勝できたんですよね。予選でも寿司を85皿食べて、歴代最高記録で1位通過して。もしこのときに2回戦落ちとかだったら、続けなかったと思いますよ。すごい世界だなあと思ってそれで終わり。

でも、準優勝ですから。頑張れば日本一を取れるチャンスがあることに巡り会う機会って、そうそうないじゃないですか」

あと一歩で優勝を逃した悔しさが後押しした、フードファイターへの道。夏にはレジェンドフードファイターの岸義行氏に声をかけられて、日本大食い協会主催の大会に出場する。そこで『フードバトルクラブ the 2nd』への出場を誘われた。

強豪たちとの交流で耳にした「トレーニング」

この頃から歴戦のフードファイターたちと交流を深めるようになり、その中で耳にするようになったのが「トレーニング」だ。トレーニングによって胃の容量を広げて大会本番に臨む--。それがフードファイターたちの戦い方である。

しかし、駆け出しだった白田は、どんなトレーニングをすれば良いのかはわからない。もちろん、ライバルたちが教えてくれるはずもなかった。

「だから安易な考えですけど、いっぱい食べて胃を膨らませたら良いのかな、と。食べて鍛えるということですね。いろいろなものを食べるときもありますし、水分メインでトレーニングすることもあります。

これって結構人によって違うんですよね。胃の柔軟性と言いますか、すぐ元に戻る人もいますし、水だけで広がりやすい人もいる。

胃が『ここまで広がる』と記憶しているから、水をたくさん飲めばすぐに容量が広がる、という。ただ、僕の場合は結構広がりにくくて、数か月かけてトレーニングするタイプでした」

胃袋の容量が4〜5kgまで広がるならもう超人

……などと説明されても、これまた凡百の胃袋の持ち主では、“胃を広げる”ということは少々理解しにくいところがある。たくさん食べたり飲んだりするだけで、そんなに簡単に胃は大きくなるものなのか。というか、そもそも一般的な胃袋の容量ってどれくらいなのか。

「大容量の人でも1.8kgくらいらしいですね。普通の人ならどんなに頑張っても3kgを超えることはそうそうないと思います。だから4〜5kgまで広がるならもう超人です」

そんな中、白田の胃袋は10kgを超えるまでに広がったという。というか、それくらいでなければフードバトルの優勝は狙えない。

「8.5kgくらいまではわりとスッといくんです。でも、そこから10kgまで持っていくところにちょっとした壁があって。なんとか10kgまで広がったら、そこからは割とすぐに11kgぐらいまで。あとはもう最終調整という感じですね。胃の容量が11kgあったら、もうほぼほぼ勝てますよ」

白田によれば、胃の容量が10kgあっても水分なども加わるため、食べ物が入るのはいいところ8kg程度だとか。などといっても、つまりは食べ物が8kg胃の中に収まるということである。これまたなかなか想像しにくい超人たちの世界。

医者から「本当に大食いの人？」と疑われ…

フードファイターには慢性胃拡張で常に胃が広がっている状態の人が多いという。トレーニングを繰り返してきた結果なのか、生まれついたものなのかはわからない。ただ、白田の場合、レントゲン写真を撮影してみると、トレーニングをしていない通常時の胃袋はほとんど通常の人と同じくらいだったという。

「医者からは『この人、本当に大食いの人？』って言われました。だから同じフードファイターでも千差万別。それでも僕はこの体だから、ベースとしてたくさん食べるんだろうなという感じじゃないですか。

だけど、女性のフードファイターで身長150cm、普段の体重は40kg台というような選手だって、大会に出れば8kg食べる。そういう子は、食べたときのお腹の出方が尋常じゃないですね。もしかすると、女性の方が内臓が柔らかいのかもしれません」

白田の場合はお腹だけではなく、背中がポコッと膨らむのが特徴なのだとか。いったいどういうメカニズム？

「たくさん食べると胃が膨らむじゃないですか。そうすると、他の臓器をどんどん背中側に追いやるんです。体の中でパズルのように臓器が動いて、背骨の脇からはみ出してくる。大会の後は、みんなどこかしら膨らんだ状態ですよ」

10kgほどの食べ物を体に入れて、お腹や背中がぽっこり膨らんだフードファイターたちが、激戦の疲れを癒やす楽屋風景。一度見てみたいような、ちょっと恐いような。

この世界は“3流止まり”では意味がない

2007年に引退し、いまでは“食べられない大食いキャラ”になっているとはいえ、これまで食べてきた量は人並み以上。とうぜん体にも負荷がかかっているはずだ。ところが、健康診断の結果は「特に何もない、超健康体」なのだとか。

「食べたものが全部体に吸収されているわけではないですからね。そういえば、家族もよく食べる。特にオヤジがすごい酒飲みなんです。それこそ常人ではないくらい肝臓が強くて、めちゃめちゃ飲んでも次の日にはけろっとして仕事に行く。

僕も同じで、酒にも強いんですよね。そういう受け継いだ内臓的な強さが、たぶんあるんだと思います」

現在のジャイアント白田は、女の子の父親でもある。“内臓の強さ”は子どもにも受け継がれているのだろうか。

「子どももよく食べますね。あまり言うと怒られるんですけど（笑）。子どもがフードファイターになると言ったら……とりあえずは反対します。

大事なのは、トップになれるかどうか、なんですよね。もしも3流止まりにしかなれないような感じだったら、あまりやる意味がない。

体に負荷を掛けて3流のフードファイターだったら、人よりちょっと食べられるくらいですからね」

どんな世界でも、その道でトップに立つのは容易ではない。並外れた胃袋と内臓の強さ、そしてその胃袋をさらに広げる不断の努力。一時代を築いたフードファイター・ジャイアント白田は、その生き様もやはり“ジャイアント”なのである。

（鼠入 昌史）