大のサッカーファンで、アルゼンチン代表FWのリオネル・メッシ選手の“推し”で知られる歌手の小柳ルミ子が6月11日、自身のInstagramを更新。

《2026ワールドカップ いよいよ今夜（明日早朝）開幕》と始め、《メッシが… 祖国アルゼンチンが優勝し 涙涙のあの日から もう4年 今夜から又、幸せな38日 全104試合 全てLIVEで観る この新しいワールドカップのサカスケに どう記入されて行くのでしょう も−!! ワクワク ハラハラ ドキドキで 興奮MAXです》などと溢れんばかりの熱い思いをつづった。

そして、2022年大会の自作の成績表や今大会のTV放送のスケジュール表、日本代表のユニフォームに身を包んだ自身の写真も添えた。

コメント欄にはファンから《ルミ子さん、全試合生で観るんですか すごい！！》などと感嘆の声が寄せられている。

さらに、12日にもW杯ネタを連投。《開幕戦メキシコvs.南アフリカは2-0でメキシコ勝利。2点目を決めたヒメネスの涙にグッと来ました》《日本代表の遠藤航キャプテンが直前で負傷離脱 痛いです 残念です》などとつづった。

その小柳は、2018年に本誌で、熱すぎる“サッカー愛”“メッシ愛”を語っていた。

「メッシという17歳の少年が現われ、私自身も興味が湧いてきて、メッシを知るほどにサッカーに深くハマってしまったんです」（小柳）

サッカーにどっぷり浸かるようになったきっかけをこう語った小柳。当時、メッシが所属していたスペインのバルセロナの試合を全試合観るのは当然として、イングランドやイタリア、ドイツはもちろん、中南米のサッカーからJリーグまで、幅広くカバーした。

「時間がなければ、睡眠時間を削ればいいだけですよ。今はテレビだけでなく、スマホやiPadなど環境が整っているので、いつでもどこでも観られるんです。仕事がある日は5試合くらい、オフの日は10試合くらい観ていたら、年間で2000試合ぐらいになっていたんです。今日だって帰宅したら、朝まで観ますから」（小柳）

そんな小柳は、サッカーで起きるあらゆることは社会や人生と一緒で、学ぶことは少なくないと話す。

「サッカーを観ていると、人生の縮図、社会の縮図、人間関係の縮図だということに気づかされるんです。ピッチ上には22人の選手がいて、そこで起きる出来事は、そのまま社会にも当てはまる。たとえば、死にもの狂いでプレーしている選手を見れば、私は必死で仕事をしているだろうかと問いかけてみる。サボらず、健気に走っている選手を見れば、感動するじゃないですか。なかには、ずっとサボっていながら、おいしいところだけを持っていく（ゴールを決める）選手もいます。ずるい人、ごまかす人、言い訳する人、人のせいにする人、サッカー選手でもいろんなタイプがいます」（小柳）

サッカーの試合は90分。だが、一人ひとりの選手がボールを持つ時間は、2〜3分とされる。だからこそ、大事なのはボールを持っていないときの動きなのだが、それはそのまま仕事のやり方にも通じる部分があるという。

「サッカーではオフ・ザ・ボール、ボールをもっていないときの動きこそ重要なんです。ボールを持ったときだけ仕事をしてもダメ。それは私たちの仕事でいえば、現場で仕事をしていないときこそ大事だということです。歌詞やセリフを覚えたりと、しっかりした準備があってこそ本番で生きるんです。当然、信頼されなければボールは回ってきませんし、仕事のできる人にパスは集中します。人を使って使われ、いかにチームのために走れるか。これって、仕事や社会と一緒ですよね」（小柳）

また、サッカーも仕事もタイミングこそが大事だと熱く語る。

「どんな仕事でも、必要なときに必要なことを必要なだけやる、これがすごい大事。必要なことでも、必要じゃないときにやられたら迷惑ですよね。サッカーでは、そうしたことが秒単位で起きているんです。味方の選手がパスを欲しいと思っても、その一瞬のタイミングを逃せば、相手に囲まれてパスは受けられない。仕事が遅いのは罪ですし（笑）、仕事でもサッカーでも、常に味方（周囲）の状況を見ることが重要なんです」（小柳）

そう熱く語っていた小柳。これから7月20日（日本時間）までの約5週間強、興奮の毎日が続きそうだ。