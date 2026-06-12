【6月17日】女子日本代表 VS 女子セルビア代表｜テレビ放送・ネット配信｜ネーションズリーグ2026女子予選ラウンド

バレーボールネーションズリーグ2026でバレーボール女子日本代表は、女子セルビア代表と現地時間2026年6月17日（水）に対戦する。

会場はフィリピンのフィルスポーツ・アリーナ。試合開始時刻は日本時間2026年6月17日（水）21:00だ。

今回の女子日本代表 VS 女子セルビア代表の試合は、BSデジタル放送『BS-TBS』、ネット配信『U-NEXT』と『Volleyball TV』で放送・配信される。

女子日本代表 VS 女子セルビア代表の概要【試合開始時刻・放送時間】

バレーボール女子日本代表は、予選ラウンドで女子セルビア代表と現地時間2026年6月17日（水）に試合を行う。

予選ラウンド第2週でプール5に入った女子日本代表は、女子イタリア代表、女子アメリカ代表、女子セルビア代表、女子ドミニカ共和国代表、女子チェコ代表と同組。そのうちセルビア、チェコ、ドミニカ共和国、イタリアと対戦する。

ネーションズリーグ2026予選ラウンドプール5の女子セルビア代表戦は、BSデジタル放送『BS-TBS』で生放送される。ネットでは『U-NEXT』、『Volleyball TV』にて生配信される予定となっている。

■ネーションズリーグ2026 予選ラウンドプール5 第1試合

バレーボール女子日本代表メンバー

試合開始：2026年6月17日（水）21:00 試合会場：フィリピン/フィルスポーツ・アリーナ 対戦カード：女子日本代表 VS 女子セルビア代表 テレビ放送：BS-TBS/ ネット配信：U-NEXT・Volleyball TV 番組開始：2026年6月17日（水）21:00 ※BS-TBSは2026年6月17日（水）20:54

予選ラウンド第1週最終戦はこの14名で戦った日本代表。ラウンド開幕までに登録メンバー30名の中から新たに14名＋最大4名のリザーブメンバーを選出できる。

セッター

6 関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ／イタリア）

7 栄絵里香（SAGA久光スプリングス）※リザーブ登録

10 中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）

アウトサイドヒッター

1 和田由紀子（ブスト・アルシーツィオ／イタリア）

4 石川真佑（エジザージュバシュ／トルコ）

5 佐藤淑乃（ミラノ／イタリア）

16 鴫原ひなた（クインシーズ刈谷）

18 宮部愛芽世（サン=クルー／フランス）

22 北窓絢音（SAGA久光スプリングス）

ミドルブロッカー

2 荒木彩花（SAGA久光スプリングス）

3 島村春世（日本バレーボール協会）

11 山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）

13 山口真季（ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ）

15 宮部藍梨（ミネソタ／アメリカ）※リザーブ登録

リベロ

8 小島満菜美（ソルトレイク／アメリカ）

12 福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）

女子日本代表 VS 女子セルビア代表のテレビ放送・ネット配信

現地時間2026年6月7日（水）に開催されるネーションズリーグ2026 予選ラウンドプール5 第1試合『日本×セルビア』の試合は、『BS-TBS』にて生放送される予定となっている。また、『U-NEXT』と『Volleyball TV』にて生配信される予定となっている。

■BS-TBS

番組開始：2026年6月17日（水）20:54 キャスト：∟解説｜竹下佳江∟実況｜初田啓介

■U-NEXT

番組開始：2026年6月17日（水）21:00

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