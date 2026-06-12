有吉弘行、突然“推し”を紹介 思わぬ報告に反響続々「推しすぎて推し超えです」「不動のセンター」「お美しい」
お笑い芸人の有吉弘行（52）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。思わぬ“推し”を公開し、ファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「不動のセンター」有吉弘行が突然紹介した突然“推し”
有吉は「推し。です。。。」とだけコメントを添え、1枚の写真を投稿。そこに写っていたのは、浴衣姿のタレントの島崎和歌子（53）が大きくプリントされた四国銀行のうちわだった。
シンプルながらインパクト抜群の投稿に、コメント欄は盛り上がりを見せ、ファンからは「和歌子さんお綺麗」「推しがある生活は楽しそうです」「推しすぎて推し超えです」「なんだろ……強さを感じる」「高知の不動のセンターは和歌子姉さんです」「お美しい」「推し活と言えば、うちわですね」など、島崎への愛あふれるコメントが続々と寄せられている。
【写真】「不動のセンター」有吉弘行が突然紹介した突然“推し”
有吉は「推し。です。。。」とだけコメントを添え、1枚の写真を投稿。そこに写っていたのは、浴衣姿のタレントの島崎和歌子（53）が大きくプリントされた四国銀行のうちわだった。
シンプルながらインパクト抜群の投稿に、コメント欄は盛り上がりを見せ、ファンからは「和歌子さんお綺麗」「推しがある生活は楽しそうです」「推しすぎて推し超えです」「なんだろ……強さを感じる」「高知の不動のセンターは和歌子姉さんです」「お美しい」「推し活と言えば、うちわですね」など、島崎への愛あふれるコメントが続々と寄せられている。