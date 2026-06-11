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知っておきたい！宇宙インフラの覇者「SpaceX」の上場とIPO抽選への参加方法を徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

BANK ACADEMY / バンクアカデミーが「【SpaceX上場】買いたい人必見！楽天証券・SBI証券での買い方・IPO抽選・NISA対応を徹底解説」を公開した。動画では、イーロン・マスク氏率いる宇宙開発企業「SpaceX」の上場を見据え、IPO（新規株式公開）抽選への参加方法を詳しく解説している。



解説を担当する亮平氏は、2026年から2027年にかけて大注目の米国株上場として、SpaceXやOpenAIなどを挙げる。特にSpaceXは「宇宙インフラのゲームチェンジャー」であり、IPOに伴う公募で約12兆円を調達する計画を発表し、史上最大のIPOとして世界中から注目を集めていると語る。



また、そもそもIPOとは何かという基礎知識にも言及。「上場を行えば、株式市場を通して誰でも自由に株式の売買ができる」と基本を解説した上で、かつてのNVIDIAやTeslaのように、上場後に大きく成長する可能性を秘めた企業へ投資する魅力に触れている。



動画の中核となるのは、日本のネット証券を通じたIPO抽選への具体的な参加手順だ。楽天証券では、円貨決済でそのまま申し込みが可能で、為替手数料もかからない手軽さが魅力だと説明。一方、SBI証券では「米ドルでの買付のみなので注意」と喚起しつつも、リアルタイム為替取引を活用すれば為替手数料0銭で済むというテクニックを提示する。さらに、両証券ともに新NISAの「成長投資枠」を利用して非課税での投資が可能である点も強調している。



次なるイノベーションの波に乗るための具体的なアクションプランと注意点を網羅した本動画は、米国株投資に興味を持つ人にとって、新たな投資戦略の道標となるだろう。