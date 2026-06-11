音響機器などを扱うラディウス（東京都中央区）は、"猫"がモチーフの完全ワイヤレスイヤホン「NEKO true wireless earphones HP-C28BTF ふわふわフロッキーver.」を2026年6月19日に発売する。

猫の声で音声アナウンス、3分間のどを鳴らす「ごろごろモード」

同社の日本法人設立30周年を記念し、充電ケースにふわふわとした毛並みのようなフロッキー加工を施したモデルが登場。

イヤホンはIPX4防滴仕様で、ランダム成形によるマーブル模様を採用する。音声アナウンスには猫の声を収録するほか、3分間猫がのどを鳴らす音が聞こえる「ごろごろモード」を搭載。充電ケースのバッテリー残量は「おさかなLED」で確認できる。

約3.5時間の連続再生、充電ケースとの組み合わせで最大17.5時間の再生が可能だ。Bluetooth 5.3に準拠し、コンテンツ保護「SCMS-T」に対応。AAC/SBC両コーデック、A2DP/AVRCP/HFP/HSP各プロファイルをサポートする。

イヤーピース（S/M/L各1セット）、充電ケーブル（USB Type-C to Type-A）が付属する。

カラーは「まっくろ」「まっしろ」の2色。

市場想定価格は1万2100円前後（税込）。