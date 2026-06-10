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「日本も入国税を取れ！」タイの医療費踏み倒し対策に学ぶ“安すぎる観光”の限界

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【タイ🇹🇭渡航制限】入国税が大幅値上げ‼️医療費未払い対策で外国人規制へ…もう気軽に飛べない現実【日本も続け】」を公開した。タイ政府が検討する入国税の大幅値上げを巡り、外国人観光客による医療費未払い問題や「安すぎる観光」からの転換について、日本が直面する課題と対比させながら強い言葉で提言を行っている。



タイ政府は、外国人観光客向けの入国料（観光税）を当初予定の300バーツからさらに引き上げる検討に入った。この背景には、外国人観光客による医療費未払い問題の深刻化がある。無保険の旅行者が現地の医療機関を利用し、費用を踏み倒して帰国するケースが相次いでおり、値上げ分は強制的な医療保険の付帯や観光インフラの整備に充てられるという。



動画内で氏は、このタイ政府の決定を高く評価し、「タイは治安維持を強化する事を選んだ」と言及。低予算の旅行者を減らし、質の高い観光客を優遇する「安すぎる観光」からの転換は正しい政策だと主張した。一方で、日本の現状については「観光庁は収益額ではなく人数を目標にしている」と指摘。日本でも外国人観光客による医療費未払いやオーバーツーリズムが深刻化しているにも関わらず、具体的な対策に踏み切らない政府の姿勢を疑問視した。氏は「日本も入国税を取れ！」「入国時にデポジットを取っとけ！」と、入国段階で確実に対策を講じる必要性を強く訴えた。



さらに、円安や各国の入国税導入により、日本人の海外旅行のハードルは今後ますます上がると予測。最後に「日本政府が日本人を守る気がないので、国民は自衛しましょう」「ちゃんと選挙で政治が変わるうちに選挙いこう」と語り、視聴者一人ひとりに政治への参加と危機意識を持つよう呼びかけて動画を締めくくった。