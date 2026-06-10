富士通クライアントコンピューティングは、「FMV」ブランドから、ノートパソコン（PC）「FMV Note A」シリーズ3モデルなどを2026年6月19日に発売する。

16.0型ワイド液晶ディスプレー

独自のAI（人工知能）アプリを新搭載。AIが写真や動画を整理する「Reclip」、AIとの対話でPCの困りごとを解決する「FMV AI Mate」、スマートフォンとのファイル転送が簡単に行える「FMV Share Drop」を備える。

16.0型ワイド液晶ディスプレーを搭載。いずれもメモリー16GB、内蔵ストレージ512GB SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）を採用する。

「A77-L2」にはBDXL対応のブルーレイディスクドライブ、「A75-L2」「A53-L2」はスーパーマルチドライブを搭載する。

カラーはブライトブラック、ファインシルバー、ベージュゴールド（A53-L2を除く）。

また、14.0型ワイド液晶ディスプレー搭載のモバイルノート「FMV Note U」シリーズから、タッチ対応の「U59-L2」を同時発売する。

約908グラムの軽量ボディ。「Copilot+ PC」に対応し、AI機能を活用した作業が行える。同社キーボードマイスター監修によるバックライト付きの2段階押下圧キーボードを装備する。約34時間という長時間駆動を実現している。

HDMI出力、USB Type-C×2、同Type-A×2、microSDカードスロット、有線LANなど豊富なインターフェースを備える。

カラーはピクトブラック。