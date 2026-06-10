6月6日、タレントの伊集院光が自身のXを更新。プライベートショットを公開し、近影を披露したが、その姿にネットは騒然となっている。

伊集院は、《よかった》と短く綴り、野球観戦に訪れたことを報告。添えられた写真には白いユニフォームを着用し、カメラにピースサインを見せる伊集院が写っている。

「伊集院さんは、熱心なプロ野球ファンであることで知られています。特に『北海道日本ハムファイターズ』のファンで球場にも頻繁に足を運んでいるようです。『FIGHTERS』のレプリカユニフォームを着ていることから、熱狂ぶりが伝わってきます」（芸能プロ関係者）

充実したプライベート時間を公開した伊集院。しかし、その近影で指摘されたのは、ある変化だった。

《痩せましたね、驚きました》

《近くにいても気づかない自信ある》

Xでは、「痩せた」という指摘が相次いだ。

伊集院のスッキリした姿は、これまでにも投稿されている。

「6月3日、タレントの松村邦洋さんがInstagramに伊集院さんとの2ショットを投稿しました。そこに写る伊集院さんは、黒いTシャツを着用しているのですが、肩周りがかなり華奢になった印象です。さらに顔は頬周りが細くなり、やせたことが一目瞭然でした」

2026年5月、ダウンタウンがプロデュースする有料サブスク配信サービス『DOWNTOWN+』の公式Xで、伊集院のインタビュー動画が公開された。その時も“激やせ”姿が話題になった。

「伊集院さんは、レギュラー出演する『ぽかぽか』の6月1日の放送で、自身のダイエットについて言及。『膝のほうからクレームがきた。“これ以上はまずいからな”って』と、体の悲鳴がきっかけでダイエットを開始したことを明かしました。

さらに自身のラジオ番組『月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力』（TBSラジオ）の4月27日の放送では、血糖値を測定しながら食事を管理しているといい、『血糖値下げゲームが楽しすぎて、食べる気にならない』と楽しみながら取り組んでいることを明かしたのです。すでに20kgほど落ちているといい、近影を見ていると伊集院さん流ダイエットは順調なのでしょう」（前出・芸能プロ関係者）

着実に健康を取り戻しているようだ。