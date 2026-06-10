お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（43）が、10日までにYouTubeチャンネルを更新。15歳年下の妻・ミヅキさんの顔出し動画を巡る批判コメントについて緊急配信を行った。配信では、妻に対するコメントに反論した。

藤森は6日に「藤森慎吾のドライブトーク〜夫婦で千葉に行きます〜」と題する動画の中で夫婦のドライブシーンを公開。「奥様美人！」「素敵」と称賛するコメントが大半を占めた一方で、気になるコメントもあったと打ち明けた。

藤森が「率直にお伝えすると、そのコメントに妻が…ブチギレてます」というと、ミヅキさんは「ぶち切れてない。落ち込んでる」と告白。落ち込んでいる理由について「簡潔にまとめると、プロと一般人の差ですよ」と吐露し「（藤森は）テレビ慣れしているからハキハキ話すけど、私はそんな経験もないし…やっぱ人のチャンネル、夫だとしても、人のYouTubeに出て見られるということを分かってたんだったら、ちゃんとするべきだったなって思った」と打ち明けた。藤森はこの点に関し「自然体で、はっきり自分の考えを伝えてくれて、100点120点満点の夫婦トークだった」と称賛したが、ミヅキさんは反省しきりだった。

動画の中では寄せられたコメントを一つ一つ紹介。「藤森が怯えているようにみえる」という声に対してミヅキさんは「え、そう見えるんだ。ショックって感じ」と吐露。藤森は「多分しっかりして見えるから。そう見えただけで」とフォローした。

さらに「奥様、ペットボトルの水の飲み方でかなり気が強そうなのが分かる」というコメントも。これに対しミヅキさんは、カメラが前面にあったため「視聴者の人に口元が見えると嫌かなと思って」と配慮をしながら飲んでいたと状況を説明。「どう飲むのが正解なのか。逆に知りたいけどね」と落ち込んだ。手元にあったペットボトルで実際に飲み方を再現すると、藤森は「かわいいけどな」といい「ペットボトルの水の飲み方飲み方ないよ、それ正解。本当にいい加減にしてくださいよ」と指摘した。

また「なんとなく2人の空気が微妙に見えます」というコメントに対して藤森は「これは俺も含めてもうけしからんね。失礼だね。超楽しいもんね。いつも」と怒り気味。また「ヤンキーでしたか」という声に対しては「そうです」と冗談を交えつつ「これも誤解だよね。しっかりしてるとか気が強そうとかはいいことで。それがなんかちょっとヤンキーっぽくね、感じちゃう」とした。

また「俺なら絶対選ばないタイプの女性ですね」というコメントに対し、2人は爆笑。ミヅキさんは「こっちも選ばんわ」と一蹴し、藤森も「何様じゃとね、ふざけんじゃねえと。ミヅキさんがね、俺を選んでくれてるわけだから。俺がミヅキを選んでるわけだから。それ誰が文句を言う筋合いがあんだと」とチクリと指摘した。

この動画には「嫁はこのくらい気強くないと！」「藤森さんとみづきさんは仲良し夫婦なのが伝わる」「もーみづきちゃん可愛すぎ」「みずきさん、マジでそのキャラ（素かもしれないけど）でいいよ。バズるよ」と、称賛するコメントが多く寄せられた。

2人は24年4月に結婚を発表。11月には長女が誕生していた。