ちいかわが東京駅で初の一日駅長に、JR東海×『映画ちいかわ』コラボで東海道新幹線の出発式に登場
10日、人気キャラクター・ちいかわが東京駅一日駅長に就任。同日から開始したJR東海×『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』コラボキャンペーンを記念し、東海道新幹線の出発式を行った。ちいかわが一日駅長を務めるのは今回が初めて。
【写真】東京駅長に気遣われるちいかわ
JR東海の制帽とタスキ姿でホームに登場したちいかわは、東京駅長とともにスタンバイ。駅長は「たくさんの方々に愛されているちいかわ、これを機会に東海道新幹線を多くの方にご利用いただき、ツツウラウラ旅を楽しんでいただきたい」とコメント。続けて「お友だちも乗ってくれますかね？」と尋ねると、ちいかわは“うんうん”というように身振りでアピールし、駅長も満面の笑みを見せていた。いよいよ発車時刻になると、駅長とともに出発の合図。スピードを増していく新幹線を見送った。
JR東海と『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日全国公開）がコラボしたキャンペーン『東海道新幹線ツツウラウラ旅』は、7月8日（水）〜10月31日（土）まで実施。JR東海の制服をモチーフとしたオリジナルイラストで展開していく。
キャンペーンでは、東海道新幹線に乗車してキャンペーンサイトにアクセスすることで、限定イラストを使用したARフォトフレーム（全4種）を楽しむことができる。また、同じくサイト上で取得できる乗車証明を指定の引き換え場所で提示すると、オリジナルノベルティがもらえる内容も。ノベルティは期間によって変わり、8月31日までは限定イラストの「オリジナルダイカットステッカー4枚セット」、9月1日からは「オリジナルミニトートバッグ」となる。引き換え場所は東京・ちいかわらんど TOKYO Station、名古屋・リニア・鉄道館、大阪・まじかるちいかわストア梅田HEP FIVE店。
ほか、名古屋のリニア・鉄道館では、「ちいかわたちを探せinジオラマ」として鉄道ジオラマにちいかわたちが登場。フォトスポットや館内の装飾も展開する。KITTE大阪には、『映画ちいかわ』コラボの“巨大ちいかわバルーン”が登場。全長5メートルの超ちいかわを撮影し指定の方法でX投稿することで、オリジナルパスケースがもらえるキャンペーンにも参加が可能だ。
JR東海の担当者は、「新幹線を交通手段としてだけではなく、乗ること自体を目的に楽しんでいただければ。今回は人気のちいかわとコラボし、映画をきっかけに盛り上げていきたい。“ツツウラウラ”はファンの方の印象にも残っているウサギのセリフだが、東海道新幹線の路線すみずみまで楽しんでいただきたいという思いを込めている」と語った。
【写真】東京駅長に気遣われるちいかわ
JR東海の制帽とタスキ姿でホームに登場したちいかわは、東京駅長とともにスタンバイ。駅長は「たくさんの方々に愛されているちいかわ、これを機会に東海道新幹線を多くの方にご利用いただき、ツツウラウラ旅を楽しんでいただきたい」とコメント。続けて「お友だちも乗ってくれますかね？」と尋ねると、ちいかわは“うんうん”というように身振りでアピールし、駅長も満面の笑みを見せていた。いよいよ発車時刻になると、駅長とともに出発の合図。スピードを増していく新幹線を見送った。
キャンペーンでは、東海道新幹線に乗車してキャンペーンサイトにアクセスすることで、限定イラストを使用したARフォトフレーム（全4種）を楽しむことができる。また、同じくサイト上で取得できる乗車証明を指定の引き換え場所で提示すると、オリジナルノベルティがもらえる内容も。ノベルティは期間によって変わり、8月31日までは限定イラストの「オリジナルダイカットステッカー4枚セット」、9月1日からは「オリジナルミニトートバッグ」となる。引き換え場所は東京・ちいかわらんど TOKYO Station、名古屋・リニア・鉄道館、大阪・まじかるちいかわストア梅田HEP FIVE店。
ほか、名古屋のリニア・鉄道館では、「ちいかわたちを探せinジオラマ」として鉄道ジオラマにちいかわたちが登場。フォトスポットや館内の装飾も展開する。KITTE大阪には、『映画ちいかわ』コラボの“巨大ちいかわバルーン”が登場。全長5メートルの超ちいかわを撮影し指定の方法でX投稿することで、オリジナルパスケースがもらえるキャンペーンにも参加が可能だ。
JR東海の担当者は、「新幹線を交通手段としてだけではなく、乗ること自体を目的に楽しんでいただければ。今回は人気のちいかわとコラボし、映画をきっかけに盛り上げていきたい。“ツツウラウラ”はファンの方の印象にも残っているウサギのセリフだが、東海道新幹線の路線すみずみまで楽しんでいただきたいという思いを込めている」と語った。