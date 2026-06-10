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【60代シニアライフ】荷物は最小限、でも「これ」は譲れない！シニアのリアルな旅支度

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【60代シニアライフ】ひごの暮らし」が「【60代シニアライフ】荷物は最小限、でも「これ」は譲れない！シニアのリアルな旅支度」と題した動画を公開しました。動画では、出演者のひごひろみさんが、2泊3日の東京への旅に向けたパッキングの様子と、旅先で快適に過ごすための工夫を紹介しています。



ひごさんが持参するのは、スーツケース、リュック、ショルダーバッグの3つ。パソコンやコード類を収納する「サミュエルアッシュレイ」のリュックは、背中側にクッションがあり、紐を引っ張って体に密着させることで「荷物の重みをあんまり感じない」と使い勝手の良さを絶賛しています。



旅先で体調を崩さないための「譲れない」アイテムとして登場したのが、旅行用の小さな電気ポットです。ホテル備え付けのポットに少し抵抗があるため、持参したマイポットで安心してお気に入りの紅茶やコーヒーを楽しむ工夫を明かしました。さらに、ビタミンやアミノ酸が一度に摂れるサプリメントを「私の元気の素」として小分けにして持ち歩いています。



衣類は気候の変化に対応できるユニクロのジーンズやカーディガンなどを選び、下着はホテルのお風呂でざっくりと手洗いし、バスタオルでタオルドライする身軽なテクニックも披露しました。旅先でも自分らしく、安心かつ快適に過ごすためのアイテム選びは、次回の旅行準備の参考になりそうです。