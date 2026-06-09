5月から、2026年いっぱいの休養期間に入ると宣言した小泉今日子。休暇を満喫している姿が、友人女優のSNSで確認された。

6月7日、女優の山野海が、自身のInstagramを更新。《昨日はこの方と久しぶりにゆっくりご飯を食べました！なんとも幸せな時間で 今もその幸せの余韻に浸ってる。》と、小泉が笑顔で皿を持つ写真を公開した。

「2人は、2014年の舞台『フタゴの女』で姉妹役として共演。小泉さんが主演を務めたドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）でも、病院の看護師役で出演しています。投稿では、《いつものことながら、帰りにはお土産たくさん持たせてくれた 実家か》ともつづり、仲の良い様子を感じさせました」（芸能記者）

公開された写真では、小泉は白いTシャツにゴールドのネックレスというカジュアルな装いだった。前髪は白髪部分をメッシュにし、一つにくくっている。リラックスした小泉の笑顔に、コメント欄では安堵する声が寄せられた。

《ゆっくりしているみたいでよかったです》

《お休み満喫してますね 楽しそうで何よりです》

2026年に入ってからの小泉は、プライベート面でも変化が伝えられた。5月19日、小泉と俳優・豊原功補の破局が『WEB女性自身』に報じられている。

2015年に不倫交際が報じられ、2018年、小泉が独立したタイミングで、豊原との交際を宣言。当時の豊原は既婚者だったが、報道をきっかけに別居していたことも明かしていた。

「『女性自身』によると、不倫公表後はけんかが絶えず、2019年には同棲を解消。次第に関係性が悪化し、破局したようだと伝えられました。

小泉さんは、所有していた3億円マンションを売却してまで、豊原さんの舞台や、元妻への養育費などを工面していたといいます。破局により、肩の荷が下りた、という部分もあったのではないでしょうか」（同前）

3月出演の『ボクらの時代』（フジテレビ系）では、今後の結婚の可能性を聞かれ、「私はもう猫で十分楽しいかも」と答えていた小泉。近影の笑顔を見ても、破局報道もどこ吹く風、といった様子だ。休養期間を経た小泉は、また新しいステップへ進んでいくのかもしれない。