【Reincarnation セイバー・リリィ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～】 2026年6月9日より出荷開始 価格：9,400円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「Reincarnation セイバー・リリィ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～」を本日6月9日に出荷を開始する。価格は9,400円。

『Fate/stay night』より「セイバー・リリィ」を『Reincarnation』シリーズでプラモデル化。

オリジナルのフィギュア造形を担当した原型師・河原隆幸氏により一部造形をブラッシュアップしてキット化され、スケールフィギュアのハイレベルな造形美を再現している。

「全て遠き理想郷（アヴァロン）」をかかげ、エクスカリバーで切り込む躍動感あふれるポージングや、翻ったドレスの繊細な造形などを自分の手で組み立てることができる。

一部装飾や紋様については付属の水転写式デカールで再現され、顔パーツはあらかじめアイプリントが印刷済みのものと塗装＋デカール仕上げに対応した未塗装のものがそれぞれ付属する。

Reincarnation セイバー・リリィ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～

2026年6月9日より出荷開始

価格：9,400円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約200mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：河原隆幸

※画像はイメージです。※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。

※画像はイメージです。※こちらの商品は「Reincarnation セイバー・リリィ～全て遠き理想郷(アヴァロン)～ 」を1つ組み立てることが可能です。

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※発売日は流通により前後する場合があります。