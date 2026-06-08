元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」で、「ザスパ群馬ルミナス」のコーチを務める山崎円美さん（35）が、7日にInstagramを更新。妻が第1子を出産したことを報告し、我が子との写真を公開した。

【映像】山崎円美さん 我が子や妻との写真（複数カット）

山崎さんは「アルビレックス新潟レディース」や「大宮アルディージャVENTUS」などでプロサッカー選手として活躍し、「なでしこジャパン」のメンバーにも選出されていた。2023年6月に現役引退を発表し、現在は女子サッカークラブ「ザスパ群馬ルミナス」のコーチを務めている。

2025年12月31日にInstagramを更新し、「（少し前の話にはなりますが）戸籍上の性別を変更し、男性となり、とっっってもステキな女性の方と結婚致しました！」と公表。2026年5月28日の投稿では、「この度、妻のおなかの中に小さな命を授かる事ができました。いくつかある選択肢の中から自分たちで選択し、チャレンジを繰り返し、祈って願って祈って願い続け…ついに僕たちの元へ。賛否はあるかと思いますが、とにかく妻と我が子、サポートしてくれている周りの方々に感謝の気持ちしかありません！」と、マタニティーフォトも公開していた。

妻の第1子出産を報告

6月7日は妻が第1子を出産したことを報告。「母子ともに無事に元気に生まれてきてくれました。ふたりとも本当にありがとう！！お互いの家族をはじめ、サポートしてくれたみなさん、応援してくれたみなさん、温かいメッセージくれたみなさん、ありがとうございます。我が子が大きくなった時、こいつが父親でよかったと心底思ってもらえるように…パパ頑張るぞー」と意気込みをつづり、我が子との写真も披露している。

この投稿には「おめでとうございます。めちゃくちゃかわいい」「カッコいいパパ。応援してます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）